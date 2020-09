Coronavirus : quelles sont les mesures mises en place dans les zones d'alerte renforcée et maximale ?

Le gouvernement a présenté le 23 septembre dernier la nouvelle carte de la circulation du coronavirus en France, avec la création de zones d'alerte "renforcée" et "maximale". Mais quelles sont les mesures mises en place dans ces territoires ? Voici le détail.

La nouvelle carte de la circulation du coronavirus a été présentée le 23 septembre dernier par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les départements où le virus circule activement sont désormais classés en trois zones : la zone "d'alerte", la zone "d'alerte renforcée" et la zone "d'alerte maximale".

Une quinzaine de métropoles et de départements, placés en zone d'alerte renforcée ou maximale ont mis en place des mesures pour limiter la propagation du virus. A Aix et Marseille, les restaurants et bars ont du fermer leurs portes dimanche à minuit. Dans d'autres villes, comme à Paris, les bars doivent tirer le rideau avant 22h.

Mais chaque territoire ayant ses propres spécificités, voici les arrêtés pris par les préfectures.

Le détails des mesures par métropole ou département

Métropole Aix-Marseille

Placée en alerte maximale, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris des mesures décriées dans la métropole d'Aix-Marseille, avec notamment la fermeture totale des bars et restaurants dans les deux villes.

Paris

En alerte renforcée, la préfecture de la capitale a pris des mesures plus strictes face à l'épidémie de coronavirus, comme la fermeture des bars à 22h ou la tenue des mariages en petit comité.

Métropole de Rouen

Dans la métropole de Rouen, en alerte renforcée, des mesures ont été prises : fermeture des salles des fêtes et des bars, après 22h.

Métropole de Lyon

A Lyon, le préfet a décidé notamment d'interdire les fêtes étudiants et la vente à emporter de boissons alcoolisées de 20h à 6h.

Métropole de Toulouse

Dans la métropole de Toulouse, plusieurs mesures ont aussi été décidées : la fermeture des bars à 22h, des piscines couvertes, ou encore l'interdiction des fêtes locales et étudiantes.

Métropole de Nice

Le préfet des Alpes-Maritimes a lui aussi annoncé des mesures plus restrictives dans la métropole de Nice, comme la fermeture des établissements sportifs privés ou encore l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

Métropole de Bordeaux

Retrouvez ici les mesures mises en place dans la métropole de Bordeaux.

Métropole de Lille

Dans la métropole lilloise, les bars doivent désormais fermer à 22h, les salles de sport et les piscines tirent également le rideau.

Métropole de Montpellier

En zone d'alerte renforcée, les fêtes, mariages, tombolas organisés dans des salles sont limités à 30 personnes dans la métropole de Montpellier.

Département de la Guadeloupe

La Guadeloupe étant placée en "zone d'alerte maximale", le préfet a notamment décidé de limiter les horaires d'accès "aux plages, aux rivières et plans d'eau", désormais fermées entre 11h30 et 14h30, puis de 19h à 05h du matin.

Métropole de Saint-Etienne

En zone d'alerte renforcée, de nouvelles restrictions de rassemblements publics sont entrées en vigueur dans la métropole de Saint-Etienne.

Métropole de Grenoble

Depuis ce lundi, les bars de la métropole grenobloise ferment à 22 heures. Dans les restaurants, pas de fermeture anticipée le soir, mais interdiction d'avoir des tables de plus de 10 personnes.

Métropole de Rennes

Dans la métropole de Rennes, les rassemblements de plus de 10 personnes sont notamment interdits dans l'espace public.

Département des Hauts-de-Seine

Département du Val-de-Marne

Département de Seine-Saint-Denis