Coronavirus : Romans instaure un couvre-feu dès ce dimanche soir

La maire de Romans vient d'instaurer un couvre-feu dans sa ville, à partir de ce dimanche soir et jusqu'au 31 mars inclus. La circulation des personnes et des véhicules est interdite entre 21 h et 6 h du matin. "Face à l’accélération de l’épidémie de Covid-19 et en attendant les mesures gouvernementales qui devraient intervenir ce lundi, la maire de Romans a souhaité un durcissement des mesures visant à limiter les déplacements", annonce la mairie dans un communiqué. Marie-Hélène Thoraval a instauré cette interdiction de sortie en accord avec le préfet de la Drôme et le commissaire de police de Romans. Valence a été la première ville de Drôme-Ardèche à prendre une telle mesure, dès ce samedi soir.

Quelques exceptions

Cette mesure ne s’applique pas aux personnes intervenant dans le cadre de missions de service public, y compris à titre bénévole, ou dans le cadre de réquisitions, d’assistance à des individus nécessitant des soins, d’approvisionnement de commerces ou pour les déplacements liés à l’activité professionnelle (présentation d’une attestation de l’employeur obligatoire) ainsi qu’aux personnes dont les déplacements sont liés à des nécessités impérieuses familiales ou médicales.

La ville sous contrôle

Des contrôles seront effectués par les forces de l’ordre et la police municipale. Toute infraction à cette mesure sera sanctionnée par une contravention de première classe (38 €).