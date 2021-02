Coronavirus : Roselyne Bachelot rencontre les directeurs des musées, qui réclament une réouverture rapide

Ces derniers jours, la fronde des musées s'est accentuée. Estimant ne pas mériter de rester fermer en raison des restrictions sanitaires qui découlent de l'épidémie de coronavirus, ils ont lancé des pétitions et ont formulé des propositions concrètes pour exiger leur réouverture rapide, au moins partielle. Les réclamations ont atterri sur le bureau de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

Invitée sur BFM TV ce lundi matin, la ministre a déclaré que musées et monuments seront les premiers à rouvrir "quand nous aurons une décrue", précisant que "nous n'en sommes pas là sur les salles de cinéma et de spectacles". Roselyne Bachelot a déclaré comprendre "les gens qui me demandent des dates. Dès qu'il y a une possibilité, nous le faisons".

"Pour une heure, pour un jour, laissez-nous ouvrir nos portes"

Dans une pétition initiée par Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo à Paris, une centaine de directeurs et présidents de musées et centres d'art lancent un appel : "_Pour une heure, un jour, une semaine ou un mois, laissez-nous entrouvrir nos portes_, même si nous devions les refermer en cas de nouveau confinement !"

A la suite à cette démarche, qui fédère fondations, espaces d'art, musées et fonds régionaux d'art contemporain, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a accepté de s'entretenir lundi avec les professionnels du secteur lors d'une réunion de travail en visioconférence, à laquelle participera également Olivier Véran.

Mais la locataire de la Rue de Valois a déclaré : "un musée, ça ne s'ouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce. Les directeurs nous ont dit qu'il fallait un délai entre 3 jours pour les plus rapides et de 15 jours à 3 semaines si l'on respecte (...) un certain nombre de procédures". "Donc si on a une visibilité de 3 à 4 jours, ce n'est pas possible. Il nous faut une visibilité sur une quinzaine de jours", a ajouté Roselyne Bachelot.

à lire aussi Lieux culturels : la ville de Strasbourg fait des propositions au gouvernement pour une réouverture

"Accueillir le public du jour au lendemain"

A contrario, les acteurs du secteur s'accordent à dire que les musées sont fin prêts à accueillir le public du jour au lendemain, qu'il leur suffit juste de faire le rappel d'une partie de leur personnel. Il n'y a pas de répétitions à organiser comme dans les théâtres. Plusieurs pistes sont proposées à la ministre de la Culture : une réouverture dans un premier temps le week-end lorsque, les familles ont du temps, ou bien à l'inverse, comme en Italie, les jours de semaine.

Dans tous les cas, les protocoles sanitaires devraient être similaires à ceux validés dans les bibliothèques, les lieux de culte et les galeries d'art. L'accueil des scolaires devrait être favorisé et l'accès aux lieux patrimoniaux dans les zones à faible circulation du virus possible. Une priorité pourrait être donnée aux musées petits et moyens.

Les directeurs des musées et centre d'art ont reçu le soutien des principales revues d'art françaises. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République Emmanuel Macron, elles demandent une réouverture "au plus vite" des musées, notamment pour que "les enfants qui sont actuellement en vacances ou vont l'être prochainement puissent aller à la rencontre d'oeuvres d'art autrement que sur un écran".

Portes closes depuis fin octobre

Comme tous les lieux culturels, les musées sont portes closes depuis fin octobre. Et les espoirs d'une réouverture mi-décembre, puis fin janvier, ont été déçus. Des expositions très attendues et coûteuses restent sans visiteurs et doivent parfois être remballées sans avoir été vues. Les pétitionnaires se déclarent prêts à observer un protocole sanitaire renforcé et une jauge encore plus réduite. Ils sont disposés à n'ouvrir qu'une partie de leurs salles, à certains créneaux horaires restreints.

Les Français et surtout les jeunes, argumentent les signataires, ont un besoin urgent d'aller redécouvrir les oeuvres d'art pour résister à la déprime, et faire ainsi de cette période difficile un "hiver culturel et apprenant". Ils s'appuient sur des expériences de réouvertures, notamment en Italie et en Espagne.

Dans le journal Le Monde, une première pétition signée de personnalités (Carla Bruni, Stéphane Bern, Luc Ferry...) en début de semaine, avait déjà interpellé le gouvernement : "Les musées sont sans doute les lieux où les interactions humaines et les risques de contamination sont les moins avérés".