Coronavirus : Rouen annule les commémorations du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc

Plusieurs évènements étaient programmés à Rouen au mois de mai et de juin pour commémorer le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Face à l'épidémie de coronavirus, la mairie préfère annuler.

Plusieurs organisateurs étaient partie prenantes, dont la mairie de Rouen (Seine-Maritime), le diocèse ou les amis de l’historial Jeanne d’Arc. La Ville annonce ce mardi qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, elle annule les évènements programmés cette année à l'occasion du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. L'année 2020 marque également les cent ans de la la loi instituant la Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme.

Plusieurs évènements déprogrammés

Dans le cadre des ces commémorations, des fêtes officielles devaient se tenir le dimanche 10 mai, une célébration religieuse le dimanche 17 mai et un grand week-end médiéval avec marchés et déambulations les 30, 31 mai et 1er juin prochains.

"Un nouveau calendrier qui permettra de célébrer cette icône locale et nationale sera collectivement élaboré avec tous les partenaires lorsque la crise sanitaire sera passée", indique le cabinet du maire dans un communiqué.