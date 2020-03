Coronavirus : "Rouvrez nos marchés ! " le cri du cœur d'un producteur de fraises breton

Joseph est producteur de fraises à Plougastel-Daoulas dans le Finistère, il a choisi France Bleu ce lundi 30 mars pour exprimer sa colère. "Nous demandons la réouverture des marchés. Sur les 10 000 marchés de France, nous sommes aussi des lèves-tôt !"

Nous avons un noble métier.

Joseph parle au nom de tous les producteurs de fraises mais également de tous les maraîchers et les autres professions, fromagers, charcutiers, bouchers... qui chaque jour se lèvent tôt pour aller vendre des produits frais sur les marchés de la région. "Nous sommes opposés à la fermeture des marchés. Je ne veux pas comparer avec la grande distribution" et de rassurer "_nous savons comme les autres respecter les gestes barrières_, les distance entre les clients..."

S'il vous plaît, rouvrez nos marchés.

Le producteur de fraises de Plougastel-Daoulas supplie le Premier Ministre et le Président de la République : "s'il vous plaît, rouvrez nos marchés" sinon ce sont des tonnes et des tonnes de produits qui ne seront pas vendus. La semaine dernière, Joseph a d'ailleurs dû "congeler trois tonnes de fraises sur les six tonnes récoltées" et espère pouvoir "en faire des confitures et des glaces. Mais ça nous coûte beaucoup plus cher." Il ajoute d'ailleurs que la coopérative agricole bretonne "Saveol a mis 20 tonnes de fraises à la poubelle la semaine dernière, c'est scandaleux alors que des personnes n'ont rien à manger."