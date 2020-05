Coronavirus : ruée sur les masques dans les grandes surfaces d’Annecy

Sur le parking d'un hypermarché d'Annecy, Christian pousse un caddie bien rempli. De la nourriture, des produit ménager et poser au sommet de ses courses hebdomadaires : deux sachets. "Ce sont des masques", explique cet annécien. "Ici, ils les vendent pas cinq et c’est deux paquets par client." Devant sa voiture, Sylvie raconte comment elle en a, elle aussi, acheté."Ils ne sont pas dans les rayons mais il faut les demander quand on passe en caisse. Ce sont des masques chirurgicaux et ils vendent le paquet de cinq à 2,90 euros."

Eviter la pénurie

Une autre grande surface de l’agglomération d’Annecy a choisi de vendre les masques par paquet de 50 à 29.90 euros soit 0,59 euro le masque. C’est inférieur au prix plafond fixé par le gouvernement durant le week-end à 0,95 euro le masque chirurgical. Pour éviter la pénurie, toutes les enseignes rationnent les ventes. "C’est une bonne chose, reconnait un client. Autrement, comme pour le papier toilette, le premier qui passe se sert et les autres n’ont que leurs yeux pour pleurer." Mais même rationnés, les masques partent rapidement. "On n’en a plus pour aujourd’hui, explique au téléphone l’hôtesse d’accueil d’un supermarché annécien. On est livré tous les jours mais il vaut mieux venir le matin."