Coronavirus : s'asseoir sur un banc à Biarritz limité à deux minutes

Les mesures de confinement s'enchainent et ne se ressemblent pas forcément. Dans la commune de Biarritz, le maire Michel Veunac vient de prendre un arrêté pour empêcher la station assise de plus de deux minutes sur un banc public.

Un arrêté qu'il mentionne dans la lettre d'information envoyée aux Biarrots en plein confinement. Une lettre dans laquelle il détaille tous les services mis en place par la ville pendant l'épidémie.

Il est donc inscrit au sujet des bancs que " sauf circonstances particulières (attente du bus, des services médicaux ou raison de santé), la station assise d’une durée de plus de deux minutes sur un banc ou sur un espace assimilable est désormais interdite. "

Les bancs vont devoir donc rester vide pendant le confinement - Charles Dubreuil

Des gens qui s'arrêtaient pour lire

Le maire Michel Veunac justifie son arrêté. Il explique qu'il va dans la continuité des mesures de confinement prises par les différents arrêtés préfectoraux. "La ligne du gouvernement c'est qu'on ne peut se soustraire au confinement que pour trois raisons: promenade, activité physique ou déplacement bref, et en aucun cas s'asseoir sur un banc n'était quelque chose d'autorisé".

Selon lui, "nous avons observé au début du confinement qu'un certain nombre de gens banc s'asseyaient sur les bancs, et y restaient pour lire, et nous avons du expliquer qu'ils ne devaient servir que pour faire une halte dans leur activité physique, et pas pour y rester"

Une mesure excessive pour l'opposition

Pour Guillaume Barrucq, ancien adjoint et concurrent aux élections municipales, la "mesure est excessive parce que nous avons des personnes âgées ou dépendantes qui souhaitent s'aérer une heure par jour, et qui n'ont pas l'autonomie pour rester debout pendant une heure"