Dans la rue du Lavoir à Saessolsheim, les habitants se retrouvent à l'unisson chaque soir à 20 heures sur le pas de leurs portes pour applaudir le personnel soignant, en musique, avec des banderoles et des dessins de remerciement.

Coronavirus -: à Saessolsheim (Bas-Rhin), des banderoles et des applaudissements pour dire merci

Depuis le début du confinement, c’est le même rituel chaque soir dans ce lotissement de Saessolsheim, une petite commune de 570 habitants, près de Hochfelden. À 20 heures, les habitants de la rue du Lavoir se retrouvent devant chez eux. Quasiment pas un ne manque à l'appel. Ensemble et sur l'air "À nos héros du quotidien" de Soprano, ils applaudissent le personnel médical, qui lutte depuis des semaines contre le coronavirus.

Des habitants soudés et solidaires

Plusieurs familles ont fabriqué des banderoles « Merci », les enfants ont fait des dessins pour les infirmières, les médecins et les malades.

«On est très solidaires avec le personnel médical, car il y a une infirmière, des gens qui travaillent aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg , explique Philippe, un habitant de la rue du Lavoir. Et puis dans le quartier, on est soudés, on est quasiment une bande de potes".

Des habitants qui ont hâte de voir le confinement levé, pour se retrouver pour leurs traditionnels apéros.

