Coronavirus : Saint-Julien-en-Genevois impose le port du masque dans ses secteurs fréquentés

Après Annecy, Chamonix et Megève, Saint-Julien-en-Genevois impose à son tour le port du masque dans les secteurs les plus fréquentés de la commune. Le cœur de ville, le stade, les aires de jeux et le site des Burgondes sont concernés.

Après Annecy, Chamonix et Megève, Saint-Julien-en-Genevois impose à son tour le port du masque dans les secteurs les plus fréquentés de la ville, et donc plus seulement sur les marchés.

Le masque devient obligatoire dès vendredi dans le cœur de ville, au stade, sur le site des Burgondes et les aires de jeux. Dans un communiqué, la mairie évoque "une résurgence préoccupante du virus" et "une circulation de plus en plus active" de la Covid-19 pour justifier sa décision.

La Haute-Savoie est l'un des départements les plus touchés de France avec sept clusters toujours actifs, dont celui identifié lors d'un mariage sur le Cygne, un bateau du lac d'Annecy le 14 juillet dernier.