Coronavirus : Saint-Maixent-l'Ecole relance sa plateforme des solidarités

C'est une initiative lancée lors du premier confinement qui revient, enrichie, à Saint-Maixent-l'Ecole. Une plateforme des solidarités, accessible en ligne. "Le concept, c'est de venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire les personnes qui à cause du confinement ne peuvent pas se déplacer pour aller faire leurs courses ou qui sont seules et qui auraient besoin de discuter", précise Stéphane Baudry, le maire de Saint-Maixent-l'Ecole.

Une plateforme qui permet aussi de proposer son aide, donne des infos pratiques,par exemple les numéros à composer en cas de violences conjugales. Une partie est également réservée aux associations de la commune. "On s'est dit que les gens avaient besoin de continuer de pouvoir voir des personnes auxquelles ils sont identifiés notamment leurs différents profs. Ils auront accès à des jours réguliers à des streamings où ils pourront voir des cours de gym, de salsa, de sport", précise Stéphane Baudry.

Recréer du lien social dans la mesure du possible

Le maire de Saint-Maixent-l'Ecole qui s'inquiète d'une "lassitude" pour ce deuxième confinement. "Le premier confinement on était au printemps, là on est dans l'hiver. Même si les gens peuvent se déplacer pour aller au travail, c'est une deuxième phase. On a peur ce deuxième confinement soit difficile à accepter donc l'objectif c'est de le rendre moins dur, plus acceptable et de recréer du lien social dans la mesure du possible".

Et pour les Saint-Maixentais qui n'auraient pas internet, un courrier a été envoyé en début de semaine avec le numéro de téléphone de l'accueil de la mairie (05.49.76.13.77) pour pouvoir bénéficier des services de la plateforme.