Coronavirus : sans dramatiser, le proviseur constate des incivilités en hausse au Lycée Cassin de Bayonne

La pandémie de Covid 19 et les mesures sanitaires qui en découlent pèsent lourd sur le moral des lycéens et sur leurs résultats scolaires. Invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi matin, Jean-Régis Véniant, proviseur du lycée René Cassin de Bayonne observe depuis quelques semaines la modification du comportement de ses élèves. Certains, et ils sont de plus en plus nombreux, ont des difficultés scolaires voire décrochent. Par ailleurs, incivilités et dégradations de matériel ont fait leur apparition au sein de l'établissement.

Depuis le retour des vacances d'hiver, on a des petites incivilités, des petites dégradations qui n'existaient pas auparavant

Ce jeudi matin encore, le proviseur a reçu un appel lui indiquant la dégradation d'une cloison dans un des bâtiments du lycée. Des extincteurs ont également été vandalisés cette semaine. "Cela nécessite de faire une communication, de faire de la prévention" déclare Jean-Régis Véniant. "On trouve que nos élèves ne réagissent pas de la même manière que les années précédentes."

Conséquence de la pandémie

Pour Jean-Régis Véniant, ce phénomène nouveau découle de la situation anxiogène créée par l'épidémie. _"C'est l'expression d'une frustration_. Les adolescents sont frappés par cette crise sanitaire, leur quotidien s'en trouve modifié. C'est peut-être même l'expression d'un mécontentement."

"On constate des modifications dans le comportement des élèves" — Jean-Régis Véniant, proviseur du lycée René Cassin de Bayonne Copier

Par ailleurs, "on a senti au cours du premier trimestre que les élèves étaient en train de décrocher, pour une partie d'entre eux" poursuit le proviseur, "et quand on a perçu que les indicateurs sanitaires étaient un peu moins négatifs, _on a fait le pari de faire revenir les élèves."Depuis le mois de janvier, tous les cours sont donc assurés en présentiel au lycée René Cassin de Bayonne. "On s'est dit que c'était la priorité devant la dimension sanitaire"._

Père cent

Les élèves de Terminale célèbrent le "Père cent" ce jeudi, 100 jours avant le début des épreuves du baccalauréat. Un événement festif qui avait laissé place à certaines manifestations de violences il y a quelques années. Aujourd'hui, la fête est bien encadrée. "Depuis l'année dernière, c'est quelque chose de bon enfant" confirme le proviseur du lycée Cassin. "On a accepté que les élèves puissent se déguiser pour rompre avec leur quotidien. J'étais au portail ce matin et pour l'instant cela se passe bien avec de la bonne humeur, de la satisfaction de la part des élèves. Et dans ce contexte, c'est important !" conclut Jean-Régis Véniant.