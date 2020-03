Vous avez une expérience en tant que soignant, ou pas ? Vous pouvez vous rendre utile en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le domaine du soin il y a la plateforme en ligne #Renforts-Covid, et pour tous les autres citoyens : retrouvez ici les missions disponibles dans la région.

Coronavirus - Se porter volontaire en cette période de crise et de confinement en Bourgogne-Franche-Comté

Les personnes isolées et démunies sont d'autant plus vulnérables en cette période de crise

En cette période de confinement à cause de l'épidémie, on peut tous se rendre utile en Bourgogne-Franche-Comté. Déjà 600 soignants ont répondu à l'appel à mobilisation de la plateforme #Renforts-Covid dans la région. La préfecture fait aussi appel aux volontaires pour "la réserve civique", où de nombreuses missions pour la bonne cause sont disponibles.

Pour les soignants #Renforts-Covid

Pour faire face aux tensions de personnels que la gestion de cette épidémie entraîne, l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté met en place un dispositif d’appel à volontaires.

Retrouvez ici le lien vers la plateforme web, afin de vous porter volontaire, et de répondre aux besoin urgents en soignants des établissements de santé. Etudiants ou diplômés, actifs ou retraités, aides-soignants, brancardiers, infirmiers, ou bien médecins sont attendus.

Ce samedi, déjà plus de 600 soignants se sont déjà portés volontaires en réponse à l'appel à la mobilisation #Renforts-Covid.

Tous les citoyens peuvent se mobiliser pour la bonne cause

Et pour tous les autres, ceux qui n'ont pas expérience en tant que soignants, la préfecture de la Bourgogne-Franche-Comté vous appelle à aider les plus démunis. Il s'agit de la réserve civique de Jeveuxaider.gouv :