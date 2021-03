Coronavirus : semaine cruciale en attendant d'éventuels confinements locaux

La semaine s'annonce cruciale sur le front de la bataille contre le coronavirus. Le gouvernement a placé 20 département sous "surveillance accrue" et pourrait décider de nouvelles restrictions localisées. Les scientifiques sont divisés quant à l'éventualité de mettre en place un nouveau confinement.

Un nouveau confinement est-il inévitable ? Alors que le gouvernement a placé sous "surveillance accrue" 20 départements (toute la région parisienne, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et une partie des Hauts de France et du Grand Est), toutes les hypothèses semblent encore sur la table pour freiner l'épidémie de coronavirus. Depuis samedi, Nice et Dunkerque ont inauguré une nouvelle variante de restrictions, avec sorties réduites au strict minimum les week-ends.

En déplacement à Stains (Seine-Saint-Denis) ce lundi, le président de la République Emmanuel Macron a appelé à "tenir" encore "quatre à six semaines", avant de pouvoir desserrer certaines contraintes sanitaires. Le chef de l'Etat s'entretenait avec des jeunes lors de la visite d'un centre de formation aux métiers industriels.

En attendant ce délai, le sort de ces 20 autres départements devrait donc être scellé cette semaine. Jean Castex, le Premier ministre ayant demandé aux préfets concernés de renforcer les contrôles des mesures en vigueur, dont le couvre-feu à 18h, tout en rappelant que l'objectif était de "tout faire pour éviter un confinement national" et de "laisser à la vaccination le temps de produire ses effets".

Menacés par la montée en puissance des variants du Covid-19, qui représentaient 49% des nouveaux cas de contamination la semaine du 15 février, ces départements pourraient subir le même sort, avec au moins deux week-ends de confinement. Le chef du gouvernement s'est entretenu samedi matin avec les ministres de la Santé et de l'Intérieur, les préfets des 20 départements et les directeurs généraux des Agences régionales de santé.

Les élus locaux doivent également être concertés ce lundi sur les nouvelles restrictions et certains ont déjà avancé des hypothèses. La ville de Paris proposait jeudi dernier d'instaurer un confinement de trois semaines, et pas seulement le week-end, avant d'en faire une simple "hypothèse de travail". Anne Hidalgo, la maire de la capitale, réunit ce lundi les maires d'arrondissement.

En Île-de-France, le taux d'incidence n'a cessé de grimper ces dernières semaines, passant de 240 à 312 cas pour 100.000 habitants en sept jours, du 14 au 23 février. Il atteint plus de 360 en Seine-Saint-Denis.

Les experts scientifiques divisés

Inéluctable pour certains, évitable pour d'autres. Les experts scientifiques sont divisés sur la nécessité de mettre en place un nouveau confinement. Invité sur franceinfo ce lundi, le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, a déclaré sans ambage : "Oui, le reconfinement est inévitable". Le scientifique s'est dit "atterré par le niveau de circulation du virus et par les modélisations qui font peser des inquiétudes sur le mois de mars" précisant que l'indicateur du nombre de réanimations est "dans la zone rouge".

Le professeur réclame un débat national "pour savoir si on veut un modèle qui s'approche de ce qu'on fait dans certains pays comme Taïwan, l'Allemagne. Est-ce qu'on veut zéro Covid ou zéro confinement ? C'est ça la question". Selon Gilles Pialoux, "il est impossible de vivre avec le Covid au niveau actuel de circulation du virus en France".

Une analyse de la situation que ne partage pas son confrère Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Invité ce lundi matin sur France Inter, il a déclaré qu'il y avait encore "des solutions" pour éviter un reconfinement national. "La situation n'est pas la même partout en France, les variants ne circulent pas de la même façon" a-t-il précisé. Pour le professeur, également membre du Conseil scientifique, la circulation du virus augmente mais "nous ne sommes pas du tout dans la situation du mois de mars 2020 où l'on avait l'impression d'un raz-de-marée avec une pente très verticale".

Pour Yazdan Yazdanpanah, les "tendances différentes doivent mener à des solutions différentes, nationales ou régionales". Il a appelé à intensifier le dépistage, le traçage et l'isolement, "c'est ce qui fait que les taux baissent, il faut aller vers une stratégie où on évite les transmissions". A la question de l'efficacité d'un reconfinement de trois semaines, faisant référence à l'hypothèse avancée par la mairie de Paris, le professeur de l'hôpital Bichat a répondu : "J'en doute", ajoutant que "si on confine seulement trois semaines pour tout rouvrir, cela risque de repartir".

Course contre la montre

Alors que la campagne de vaccination se poursuit à un rythme lent en France, les premières lueurs d'espoirs apparaissent. Santé publique France a ainsi révélé que "les premiers effets" du vaccin se dessinaient chez les plus de 75 ans, avec une forte baisse du taux d'incidence durant la semaine du 15 février et surtout une "forte diminution" des décès (-22,5%, soit -143 morts) dans les établissement sociaux, dont font partie les Ehpad.

Mais la durée des restrictions et le climat anxiogène provoqué par la pandémie se fait aussi sentir. Santé publique France a noté une "augmentation significative des états anxieux" dans la population (19,2 à 22,7%) et des états dépressifs (19,5 à 22,7%) entre janvier et février.

En parallèle, le déploiement des tests salivaires dans les écoles a démarré le lundi 22 février. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a fixé l'objectif de 300.000 tests salivaires par semaine vers la mi-mars. Le but est de casser les chaînes de contamination du coronavirus dans les établissements scolaires.