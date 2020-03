Coronavirus : sentiers, forêts et parcs interdits d'accès dans le Territoire de Belfort

La consigne est claire : l'accès aux plages du Malsaucy, aux sentiers et chemins de randonnées, aux forêts et parcs est désormais interdit sur l'ensemble des communes du Territoire de Belfort, comme le stipule l'arrêté pris par David Philot, le Préfet du Territoire de Belfort ce vendredi 20 mars.

La liste des lieux interdits d'accès

sentiers pédestres

chemins de randonnées

pistes cyclables

forêts et parcs

plages du Malsaucy

berges de l’étang des Forges

"Cette interdiction vise les piétons, cyclistes et tous les véhicules non-motorisés, à compter du vendredi 20 mars et jusqu’au mardi 31 mars 2020 inclus", précise la Préfecture. "Ces mesures se justifient car, en dépit de toutes les mesures de confinement édictées, il a été constaté une fréquentation importante et croissante du nombre de personnes présentes sur tous les sentiers pédestres ou cyclables, forêts et parcs et les plages du département (promeneurs, cyclistes, sportifs)".

"Au regard de la situation d’urgence sanitaire et de la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion, et en raison de la circulation active du virus dans le département, il est apparu impératif de renforcer les mesures de confinement", rappellent les autorités. Un seul mot d'ordre : Restez chez vous.

Le maire de Belfort Damien Meslot a également pris un arrêté pour interdire l'accès à tous les squares de la ville. "Les cimetières sont fermés. Seules les inhumations seront assurées dans le respect des directives préfectorales", précise l'arrêté.