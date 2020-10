Coronavirus : sept classes fermées dans l'Académie de Dijon

C'est le dernier bilan publié par l'Académie de Dijon : à la date du jeudi 1er octobre 2020, aucune structure scolaire (publique et privée sous contrat) n’est fermée mais sept classes de l'Académie de Dijon sont fermées sur 11.506 classes,en raison de la crise du coronavirus.

Cinq classes fermées en Côte-d'Or

Dans le détail, ces fermetures concernent cinq classes en Côte-d'Or : une classe au collège Camille Claudel à Chevigny-Saint-Sauveur et quatre en lycée dans les établissements Jean-Marc Boivin à Chevigny-Saint-Sauveur et au lycée Clos Maire à Beaune. Les deux autres classes fermées se trouvent en Saône-et-Loire à l'école du Grand Four à Mâcon et une classe au lycée d'Eon à Tonnerre dans l'Yonne.