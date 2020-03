Coronavirus : service réduit dans les collectivités landaises

Suite aux annonces ce lundi soir du Président de la République concernant les dernières mesures de confinement pour faire face à l'épidémie de coronavirus, de nombreuse mairies des Landes décident d'arrêter l'accueil physique du public. Des permanences téléphoniques sont mises en place. La liste n'est pas exhaustive et sera régulièrement actualisée.

Le Conseil Départemental

Les accueils physiques des services du Département sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Pour répondre aux demandes des usagers, un accueil téléphonique est assuré au : 05 58 05 40 40

Les usagers peuvent également formuler leur demande en remplissant le formulaire contact sur le site landes.fr

Mont-de-Marsan

Fermeture des accueils physiques au public de tous les sites de nos services. Seul l'accueil de l'hôtel de ville assurera les missions de bases (enregistrement des naissances, décès, etc.). L'accueil sera également réduit au CCAS.

De plus, nous accueillons dans nos écoles les enfants de 3 à 11 ans des personnels "soignants" de nos collectivités, de l’hôpital Layné, des cliniques, des professions libérales et tout établissement médico-social. Dans ce contexte, toute personne concernée devra se manifester par téléphone au 05 58 05 87 50 (numéro dédié) ou par mail : info-covid19@montdemarsan-agglo.fr, afin que lui soit indiqué l'établissement qui accueillera son ou ses enfants dans les écoles suivantes :

À Mont-de-Marsan : Arènes, Centre, Bourg Neuf, et Peyrouat

Dans le Secteur Ouest : Biarnes, St-Perdon, Saint-Martin d'Oney

Dans le secteur Est : St-Avit, Bougues et Benquet.

Nos agents garantiront l'accueil sur l'ensemble du temps d'ouverture de ces sites.

Par ailleurs, l'école du Bourg Neuf sera ouverte dès demain de 6h30 à 22h, de même que le samedi et le dimanche et les 11 autres écoles de 7h30 à 18h.

Dax

Tous les services et points d’accueil recevant du public : mairie, agglomération du Grand Dax, bibliothèque, musée, espace de la vie associative et citoyenne, équipements sportifs, piscine, restaurant Quinteba, centre social et ludothèque, pôle de développement économique … sont fermés. Un accueil physique ne sera possible que sur rendez-vous et pour une urgence (déclaration de naissance ou de décès etc.).

Un accueil téléphonique est maintenu aux numéros suivants :

Hôtel de ville : 05 58 56 80 00

État civil : 05 58 56 80 05

CCAS pour les crèches et EHPAD : 05 58 90 46 46

Services techniques : 0 800 73 00 77

ccueil du Grand Dax : 05 58 56 39 40

Mimizan

L’hôtel de ville sera fermé à partir de ce mardi 17 mars à 12h00 pour une période d’au moins 15 jours. Les différents services municipaux seront aussi fermés avec bien entendu une organisation mise en place pour gérer les situations d’urgence. La continuité du service public sera assurée par la mise en place du télétravail, lorsque cela est possible, pour tous les services municipaux. L’accueil téléphonique – uniquement pour les cas d’urgence – est maintenu du lundi au vendredi de 9h à 12h au 05 58 09 44 44.

Le service de portage des repas à domicile sera maintenu pour les personnes âgées isolées et la cuisine centrale continuera à faire les repas pour l’Ehpad "Le chant des Pins"

Un service minimum d’accueil des enfants du personnel soignant et médico-social de la ville et du territoire de la communauté de communes qui n’ont pas d’autre moyen de garde sera mis en place. Les personnes concernées se rapprocheront par téléphone du service au 05 58 09 44 46 le matin de 9h à 12h du lundi au vendredi.

Saint-Sever

"Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus - COVID-19, l'accueil physique de la mairie est fermé jusqu'à nouvel ordre. Une permanence téléphonique est assurée aux horaires habituels de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 au 05 58 76 00 02."