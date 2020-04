Coronavirus - Sexe, âge, facteurs de risque : le profil des cas graves en Bourgogne-Franche-Comté

Selon l'Agence Régionale de Santé, en Bourgogne-Franche-Comté il y a deux fois plus d'hommes que de femmes en réanimation à cause du coronavirus, parmi eux un patient sur cinq ne présentait pas de facteur de risque. Ces chiffres font écho aux données nationales : le point chez vous ce dimanche.

En Bourgogne-Franche-Comté, 1.327 malades du coronavirus sont pris en charge, dont 239 en réanimation ce dimanche 19 avril 2020. Sexe, âge et facteurs de risque : dans son bulletin quotidien, l'Agence Régionale de Santé présente les caractéristiques majeurs des patients pris en charge dans la région.

Les hôpitaux de Côte-d'Or, du Doubs, de la Saône et Loire et du Territoire-de-Belfort particulièrement sous tension

Aujourd'hui, "les hôpitaux de Côte-d’Or, du Doubs, de la Saône et Loire et du Territoire-de-Belfort (l’Hôpital Nord Franche-Comté desservant le territoire du pôle métropolitain NFC), qui accueillent le plus de malades," détaille l'ARS.

Le nombre de personnes en réanimation est encore bien au dessus de la moyenne habituelle, la tension reste forte, mais la diminution continue légèrement : il semble que l'épidémie a atteint un plateau. "Redoublons d'efforts et restons confinés", c'est le mot d'ordre de l'Agence régionale de santé. Au total, on dénombre 657 décès, et 1.839 patients qui sont sortis guéris de l'hôpital.

Deux fois plus d'hommes que de femmes en réanimation

Dans son bilan du jour, l'Agence régionale de santé fait également un point sur les populations touchées par le virus en Bourgogne-Franche-Comté en se basant sur les données de Santé publique France du 15 avril. Ainsi, en réanimation dans les hôpitaux de la région, se trouvaient 114 hommes pour 53 femmes, âgés en moyenne de 65 ans pour les deux sexes.

Un patient sur cinq ne présentait pas de facteur de risque. Les autres patients présentaient des facteurs tels qu’une hypertension artérielle, du diabète, des pathologies cardiaques ou pulmonaires. Plus de trois personnes décédées en réanimation sur quatre présentaient une comorbidité.

Les personnes âgées sont particulièrement impactées par l’épidémie

La majorité des personnes hospitalisées (72,6 %), y compris en réanimation, avaient 70 ans ou plus. Du 1e mars au 14 avril, 2 614 cas de Covid confirmés ou possibles parmi les résidents ont été signalés dans les Ehpad.

La majorité des passages aux urgences concerne les 15-44 ans (34,4 %) et les 65 ans et plus (33 %) selon des données collectées par le réseau Oscour®.