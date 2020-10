Coronavirus : "la vie culturelle risque de mourir", le blues des bénévoles de Drôme et d'Ardèche

Le secteur associatif s'attend à passer un hiver plus que morose. Lotos, vide-greniers, marchés de Noël : dans la Drôme et en Ardèche, les événements sont annulés les uns après les autres, à cause de l'aggravation de l'épidémie de coronavirus. Les bénévoles peinent à rester motivés.

Marie-Christine Chudeaukraft a le sentiment de travailler dans le vide. Elle fait partie de l'Union des commerçants de Portes-lès-Valence et, avec les autres bénévoles, elle avait tout prévu pour organiser un marché des saveurs en extérieur au mois de décembre, "mais l'événement a été interdit par la préfecture, à cause du Covid-19, déplore-t-elle. Cela annonce des fêtes tristes, sans aucune animation. Et sur le plan financier, la situation devient très compliquée pour les associations. Sans rentrées d'argent, certaines risquent de couler", ajoute la Drômoise.

La peur de disparaître, Anne-Lise Marcon la partage. Elle co-préside le comité des fêtes de Portes-lès-Valence. Le traditionnel réveillon organisé par l'association a été annulé lui aussi. "On a pour habitude de se réunir très régulièrement pour préparer nos événements. Avec le coronavirus, on est au point-mort. Les bénévoles sont démotivés. Si ça continue comme ça, la vie culturelle et associative de la commune risque de mourir", prévient-elle.

Perte de contact

Une situation qui n'est pas propre à Portes-lès-Valence selon Christian Monier, président de la Fédération des comités des fêtes de Drôme et d'Ardèche. "L'ambiance est très morose sur nos deux départements. Tous les comités ont le moral à zéro parce qu'ils n'ont plus le droit d'organiser de lotos, de vide-greniers, ni quoi que ce soit. Le risque, c'est de perdre contact avec certains bénévoles, et qu'ils ne reviennent plus", explique Christian Monier.

Un scénario qui inquiète Lilian Chambonnet, l'adjoint à la culture de Portes-lès-Valence. Selon lui, il est nécessaire de maintenir les évènements culturels, à l'instar du marché des saveurs de sa commune, tout en respectant des règles sanitaires strictes.

Lilian Chambonnet, adjoint en charge de la culture à Portes-Lès-Valence Copier

L'élu reste tributaire de la décision de la préfecture de la Drôme qui, face à la multiplication des cas positifs au Covid-19, a récemment renforcé les restrictions sanitaires.