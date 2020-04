Coronavirus: en plein confinement, 33 conducteurs en excès de vitesse sur le périphérique nantais

33 véhicules ont été contrôlés en excès de vitesse ce mardi sur le périphérique nantais entre 15 heures et 18 heures. Alors que la vitesse est limitée à 90 km/h, l'un d'entre-eux roulait à 142 km/h. Six conducteurs ont été également verbalisés pour violation des mesures liées au confinement.

Entre 15 heures et 18 heures ce mardi sur le périphérique de l'agglomération nantaise, les policiers du Service d'Ordre Public et de Soutien ont procédé à un contrôle de vitesse. A bord d'un véhicule banalisé sur le périphérique nantais où la vitesse est limitée à 90 km/h, ils ont constaté 27 excès de vitesse dans les deux sens de circulation . La plus grande vitesse enregistrée par le radar embarqué est 105 km/h

Dans un deuxième temps, sur le périphérique intérieur entre la porte de Vertou et la porte de Rezé, avec leurs jumelles, les policiers ont relevé six excès de vitesse et intercepté les conducteurs. La plus grande vitesse constatée est 150 km/h; la vitesse retenue est 142 km/h.

Six conducteurs ont été également verbalisés pour "violation des mesures restrictives de déplacement Covid-19"; ils roulaient sans attestation ou sans motif valable.