Coronavirus : six décès de plus et une hausse du nombre de malades en réanimation en Centre Val-de-Loire

L'agence régionale de santé de Centre Val-de-Loire publie ce vendredi soir le bilan concernant la progression de l'épidémie de coronavirus. Six personnes sont mortes dans des hôpitaux de la région en 24h et quatorze malades supplémentaires sont en réanimation.