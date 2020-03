Coronavirus : les Orléanais disent MERCI aux éboueurs

Face à l'épidémie de coronavirus et au confinement, les tournées des éboueurs se poursuivent sur la Métropole orléanaise. Ils sont une centaine d'agents à effectuer quotidiennement le ramassage des poubelles. Et ils reçoivent un accueil très chaleureux de la population. Témoignages.

Au 14 ème jour de confinement, ils poursuivent leurs tournées. Les éboueurs sont en première ligne dans la continuité du service public.

Tous les jours sur les 22 communes de la Métropole Orléanaise, ils assurent le travail par équipe de trois. Les déchetteries sont fermées "alors c'est un peu plus compliqué" reconnait Joël Venant, jeune chauffeur-ripper de 28 ans.

"Aujourd'hui en plus de notre équipement, on a un masque de protection et il y a davantage de choses, les gens mettent des sacs à coté, normalement nous n'avons pas le droit de les ramasser à cause des risques de piqûre et de coupure, mais là forcément nous le faisons pour ne pas que cela prolifère" explique-t-il.

Il y a effectivement plus de sacs parce qu'en ce moment chez soi, tout le monde range, trie, jette. Et certains ont trouvé le moyen de rendre hommage à ces hommes qui avec leurs camions-bennes, traversent nos villes et nos villages. Pour les encourager ils ont écrit des messages !

Des remerciements qui sont scotchés sur les poubelles, souvent des dessins faits par des enfantsavec écrit en gros "MERCI" !

Message de remerciement scotché sur la poubelle

C'est ce qu'a fait cette maman de Semoy (Loiret) Laëtitia Albuquerque avec ses deux garçons, Nolann 11 ans et Tomé 8 ans.

"Avec le confinement il faut occuper les enfants, après la classe, je cherche chaque jour de nouvelles idées, la semaine dernière je leur ai proposé d'adresser des _remerciements à ceux qui nous rendent service"_.

"De là où nous sommes confinés à la maison, c'est compliqué de remercier le personnel soignant" explique la jeune maman, "alors nous avons pensé aux éboueurs. On les voit deux fois par semaine et là c'est accessible". Nous espérons tous que cela leur donnera au moins un sourire" ajoute Laëtitia Albuquerque.

Les messages d'encouragement reçus par les éboueurs d'Orléans Métropole

Les enfants ont immédiatement accepté. "J'ai dit OK et moi j'ai dessiné un camion-poubelle avec un MERCI que j'ai collé sur le bac jaune (déchets recyclables) explique Nolann, l'aîné âgé de 11 ans.

"Avec mon frère _nous nous sommes bien amusés_, c'était une façon de les remercier et puis aussi de s'occuper parce que c'est compliqué toute la journée le confinement" ajoute le jeune garçon.

"J'espère que ce n'est pas trop dur pour eux et je pense qu'ils seront émus de voir nos dessins" s'interroge encore Nolann.

Les dessins scotchés sur les poubelles de Semoy (Loiret)

Et toutes ces petites attentions du quotidien vont droit au coeur des éboueurs.

"Oui, cela fait plaisir de voir des poubelles avec des remerciements" reconnait Joël Venant. "Il y a aussi des gens qui applaudissent quand ils nous voient, ils lèvent le pouce pour nous dire, cool, bravo ! C'est sûr ça fait chaud au coeur surtout en ce moment, nous avons tous _besoin d'être solidaires_".

Sur Orléans Métropole, la semaine dernière, les 98 agents du service de gestion des déchets d'Orléans Métropole ont assuré le ramassage en porte-à-porte de 1252 tonnes d'ordures ménagères. Egalement 232 tonnes de déchets recyclables (dans les bacs jaunes) et 104 tonnes de verre ont été collectés. Grâce à la bonne volonté de tous, 100% des tournées ont été effectuées.