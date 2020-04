Coronavirus : déjà plus de 700 masques fabriqués par les couturières solidaires du Sud Finistère

Dès le 17 mars et le début du confinement, Philippe habitant de Clohars-Carnoët dans le sud-Finistère laissait un appel sur sa page Facebook afin de se mobiliser pour fabriquer des masques pour aider les infirmières de son entourage. En effet, en pleine épidémie de coronavirus, les masques sont vite devenus une denrée rare.

Douze couturières se sont très rapidement proposées et fabriquent des masques depuis plus de 15 jours maintenant. "On en est à 700 masques depuis 15 jours, s'enthousiasme Philippe. On les offre ensuite aux auxiliaires de vie, aux commerçants, aux aidant des ADMR de la région, aux personnes qui apportent des repas aux personnes âgées, à tout ceux qui nous en font la demande."

La solidarité s'organise

Très vite Philippe a réussi à fédérer autour de lui, des couturières bien sûr mais pas seulement, "il n'y a pas que les couturières dans le coup, on a des dons de magasins aussi, il y a des kits d'Armor Lux également que l'on coud, pour l'instant on a du matériel mais _tout le monde est le bienvenu pour nous aider !_"

Et si vous aussi vous voulez participer à ce mouvement de solidarité et fabriquer des masques en tissu, n'hésitez pas à utiliser le tuto que voici ! Ha setu amañ un "tuto" e brezhoneg evit deskiñ fardañ ur maskl.