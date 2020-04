Coronavirus - sondage exclusif : les Normands ne télétravaillent quasiment pas

Pour France Bleu et Franceinfo, l'institut Odoxa publie ce jeudi 9 avril un baromètre de l'économie dans des régions perturbées par l'épidémie de coronavirus Covid-19, le confinement et la généralisation du télétravail partout. Partout ? Non ! En Normandie, cette pratique est marginale.

C'est une observation qui saute aux yeux, lorsqu'on s'intéresse au baromètre des territoires réalisé ce jeudi 9 avril par Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo : par plusieurs aspects, la région normande sort du lot. Ce sondage s'intéresse entre autres à nos habitudes dans le cadre professionnel, et nous apprend que pour la grosse moitié de Français qui travaillent encore (55%), le télétravail est une option très prisée : elle est utilisée par 24% des salariés du pays. La région qui s'en sert le moins... c'est la nôtre ! Seul un Normand sur dix travaille depuis la maison. Pourquoi ?

L'économie normande peu propice au télétravail

La comparaison avec certaines régions voisines est d'autant plus frappante : en Île-de-France, 41% des travailleurs ont recours au télétravail.

Carte de France du télétravail en temps de confinement, par région. - Capture d'écran - baromètre Odoxa

Ce chiffre si faible est sans doute à expliquer au regard des secteurs d'activité dominants sur le territoire normand. "On sait que le télétravail se pratique plus facilement dans le secteur des services que dans l'industrie, l'agriculture ou la pêche", commente Gaël Sliman, cofondateur et président de l'institut Odoxa. "Evidemment qu'une région avec moins d'emplois de services est une région où on a moins de possibilité de pratiquer le télétravail."

La Normandie est effectivement une terre industrielle, elle en tire 20% de son PIB annuel selon des chiffres de 2016 publiés par l'Insee. Elle est également au premier plan dans le secteur agricole, près de 70% de sa surface y est consacrée. Quant à la pêche, la Région Normandie y consacre 10 millions d'euros par an, preuve du dynamisme des côtes normandes d'Avranches (Manche) au Tréport (Seine-Maritime) en passant par Courseulles-sur-Mer (Calvados).

En bref : notre Normandie tourne grâce à des métiers qu'il est très difficile (voire impossible) d'exercer depuis le bercail. D'où ce chiffre si bas de 11% d'actifs en télétravail.

Les Normands inquiets pour leur travail

Et ce taux très bas de travail à domicile, il provoque une autre particularité 100% normande dans le baromètre Odoxa du jour : une crainte accrue de perdre son emploi, ou de voir l'un de ses proches rendre son tablier. "C'est en Normandie que la crainte est la plus forte, on est à 30%", révèle Gaël Sliman. C'est sept points au dessus de la moyenne nationale, qui est de 23%. "L'écart est assez colossal", admet-il.

Perdre son travail à cause de la crise sanitaire et du confinement ? L'inquiétude est globalement générale. - Capture d'écran - baromètre Odoxa

Selon le président d'Odoxa, difficile de ne pas voir un lien de cause à effet : "On ne peut pas s'empêcher de penser à l'autre indicateur, la faible possibilité de télétravail. Quand on exerce un métier qui nous pousse à être en présentiel, il est logique qu'on s'inquiète davantage !"

A l'échelle nationale, on voit en effet qu'à part le secteur de la santé (à flux tendu à cause de la crise sanitaire) et l'activité vivrière (agriculture, etc), la peur de perdre son emploi touche de nouveau les secteurs qui peinent à enclencher le télétravail : industrie, commerce, restauration, etc.

Forcément, plus on doit sortir et s'exposer au risque, plus on s'inquiète pour son travail... et pour sa santé.