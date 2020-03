Coronavirus : sous prétexte de confinement, des comportements déviants en Mayenne

Le confinement décrété en raison du coronavirus ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Plusieurs communes mayennaises signalent des dépôts sauvages de déchets sur leur territoire.

Les déchetteries du département ont fermé leurs portes. Certains habitants décident donc d'abandonner leurs déchets en dehors de leur propriété, des déchets verts à Louverné et Laval, ou des même des encombrants comme des toilettes dans le Nord Mayenne.

Cette situation est inadmissible

"Malheureusement, nous constatons aujourd'hui de très nombreux dépôts de déchets au pied des points de collecte. Cette situation est inadmissible. Ces points de collecte sont exclusivement réservés à l’usage habituel de dépôt des déchets ménagers dans les conteneurs prévus à cet effet. En aucun cas les tontes, les déchets de travaux, les tissus et autres déchets des greniers ne doivent y être déposés et encore moins à l’extérieur des conteneurs [...] Celles et ceux qui gardent, dans la mesure du possible, leurs déchets chez eux, sont ceux qui rendent service au collectif et à la société", écrit la communauté de commune du Mont des Avaloirs sur sa page Facebook.

Photo prise à Laval samedi 21.03.20 - David Ouvrard

En ces moments difficiles, le civisme est encore plus important

Même constat dans l'agglomération de Laval, des déchets verts ont été déposés sur la commune de Louverné. "Il est choquant de constater que certains louvernéens utilisent les espaces publics comme déchetterie. De fait, il est rappelé que tout contrevenant est passible d’une amende allant de 35€ à 1500€. Condamnez un coin de votre pelouse pour le transformer en compost le temps du confinement, ou utilisez votre pelouse en couvre sol. En ces moments difficiles le civisme est encore plus important et chacun doit se responsabiliser et accepter les contraintes inhérentes aux restrictions", estime la municipalité.

"Pour les déchets verts, pensez au compost, au paillage ou au mulching. Vous avez du temps, c’est le moment de tester ces techniques de valorisation", écrit également la communauté de communes du Pays de Château-Gontier dans un communiqué.