Confinement : les refuges de la SPA bientôt saturés, des milliers d'animaux risquent d'être euthanasiés

Dans les Pays de la Loire, les refuges sont déjà occupés à plus de 90%

Les animaux abandonnés seront-ils les victimes collatérales de l’épidémie de coronavirus ? La société protectrice des animaux (SPA) lance un appel. Depuis le début du confinement, les adoptions sont à l'arrêt, ce qui risque de poser de graves problèmes à court terme.

Des refuges bientôt débordés

Les cinq refuges SPA des Pays de la Loire sont déjà occupés à plus de 90%. "Il n'a pas davantage d'abandons mais nous continuons à recevoir les animaux qui sortent des fourrières, des animaux perdus ou abandonnés. Mais comme les gens sont confinés, nos refuges se remplissent d'animaux", s’inquiète Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA.

Des milliers d'animaux risquent d'être euthanasiés

Les refuges risquent d’arriver très rapidement à saturation. A l’échelle nationale, environ 3.500 animaux par mois seront bientôt privés d’adoption. "Il y a urgence, estime le président de l'association, d'ici une quinzaine de jours le confinement ne sera pas terminé et nous ne pourrons plus prendre d'animaux. Cela signifie qu'au lieu d'être sauvés par l'adoption, ils seront condamnés à la piqûre et à l'euthanasie avant leur sortie de fourrière."

La SPA demande des dérogations pour éviter ce drame

La SPA demande donc à obtenir des dérogations pour autoriser les adoptions d'animaux même pendant le confinement. "Nous interpellons les préfets dans chacun des départements où nous avons des refuges. Nous leur proposons une procédure d'adoption simplifiée, par internet, sans aucun contact entre les adoptants potentiels et les salariés de nos refuges", explique Jacques-Charles Fombonne.

Pour l’heure, seuls les départements du Tarn et de la Somme ont répondu à l’appel de la SPA.

Un geste de la SPA pour aider les hôpitaux

La SPA a par ailleurs proposé au Ministère de la Santé de mettre à disposition des services de réanimation, les quatorze respirateurs dont elle dispose pour soigner les malades du Covid-19. Ces respirateurs sont utilisés habituellement pour soigner les animaux dans les cliniques vétérinaires de la SPA, mais ils peuvent être adaptés et ainsi servir aux êtres humains.