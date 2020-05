Après la pénurie de masques, ce sont les sur-blouses qui ont manqué dans les hôpitaux. Un réseau de couturières s'est très vite constitué pour répondre à la demande. L'association Over The Blues créée pour l'occasion a déjà livré plus de 18.000 sur-blouses.

Coronavirus : l'association Over The Blues a déjà livré près de 20.000 sur-blouses pour les soignants

Over the Blues

Pour répondre au cri d’alarme lancé le 27 mars par un Ephad et deux hôpitaux de Versailles qui manquaient de sur-blouses, Aude de Montille, spécialisé dans la confection de robes de mariées, et invitée de France Bleu Paris ce mardi, crée dans l’urgence un patron simple, validé par plusieurs établissements de santé, pour coudre un modèle unique de sur-blouses réutilisables. Très rapidement, une équipe de bénévoles se constitue autour d'elles. Elles vont fabriquer des sur-blouses réutilisables pour les structures hospitalières et maisons de retraites qui s'engagent à renoncer au jetable. La Styliste versaillaise monte une association qu'elle appellera "Over The Blue" : un "jeu de mot pour remonter le moral de nos soignants" dit-elle.

En quelques jours, avec une amie et grâce à leur réseau, cet élan de solidarité prend une dimension nationale. "Des couturières bénévoles de toute la France ont répondu présent à cet appel pour fabriquer des sur-blouses à partir de draps notamment".

L'association Over The Blues compte aujourd'hui 3.200 bénévoles et a déjà livré plus de 18.000 sur-blouses grâce aux dons de tissus de particuliers et de professionnels. "Au départ les établissements nous avaient demandé du blanc, puis au fur et à mesure, les bénévoles, que j'apelle les fées, car elles font un travaille remarquable de création, d'imagination, ont commencé à mettre de la couleur, à écrire des mots sur les blouses tels que "merci", à dessiner des coeurs" explique la styliste versaillaise qui ajoute que 300 sur-blouses vont partir dans la matinée pour l'hôpital Necker (hôpital parisien des enfants malades, ndlr), sur lesquels sont dessinés "des babars, des nounours, etc.." : l'association s'efforce aussi d'adapter les types de blouses en fonction des établissements.

Over the blues, en quelques chiffres :

3.200 bénévoles

18.100 sur-blouses livrées

189 antennes locales