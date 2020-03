DIRECT - Coronavirus : l'appel au secours du CHR de Metz-Thionville, qui arrive à saturation

Gel et masque, le minimum pour se protéger du coronavirus.

L'épidémie de coronavirus a encore franchi un palier en Moselle, au 15ème jour de confinement.

L'essentiel

Les hôpitaux de Metz et Thionville arrivent à saturation. La directrice du CHR de Metz-Thionville, Marie-Odile Saillard, estime que "Paris n'a pas conscience de nos besoins".

Un médecin hospitalier du CHR de Metz-Thionville, qui se trouvait en réanimation, est mort du coronavirus. C'est le 2ème médecin mosellan à succomber.

, malgré 8 jours passés en réanimation à Thionville. Depuis le début du confinement, la qualité de l'air s'améliore dans le Grand Est.

7h30 : La drogue fait-elle (vraiment) partie des produits de première nécessité ? En tout cas, quatre jeunes hommes âgés de 17 à 25 ans ont été interpellés ce dimanche devant la prison de Metz-Queuleu. Ils tentaient de parachuter de la drogue à l'intérieur de la maison d'arrêt. Lors de leur interpellation par la police, ils ont tous sorti une attestation de déplacement dérogatoire...

7h25 : Les maires de Florange et Guénange doivent reformuler leurs demandes. Le préfet de la Moselle a invalidé leurs arrêtés municipaux instaurant un couvre-feu, pour limiter les déplacements la nuit sur leurs territoires. Avec l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, ce n'est plus du ressort des maires de prendre cette décision.

7h15 : Les demandes de chômage partiel explosent en Moselle. 1.300 entreprises ont déclaré une activité réduite à la Direccte, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Moselle. Ca concerne 24.000 salariés.

7h : On respire ! L'association ATMO Grand Est, qui surveille la qualité de l'air, a présenté les premiers résultats de ses mesures depuis le début du confinement. La concentration de dioxyde d’azote, essentiellement provoquée par le trafic routier, a diminué de 54% en moyenne dans la région entre les 16 et 25 mars, et même jusqu'à 75% aux abords de l'A31. En revanche, le confinement n'empêche pas la pollution aux particules fines, essentiellement émises par nos systèmes de chauffage.

6h45 : Ils sont mobilisés jour et nuit, pour nous permettre de faire nos courses... Les salariés de la grande distribution sont "toujours là". C'est ce qu'ont voulu faire savoir les employés de l'équipe de nuit du Cora de Moulins-lès-Metz, dans une vidéo postée sur Facebook. Elle a été vue plus de 120.000 fois.

6h35 : Un jeune Mosellan de 17 ans est désormais tiré d'affaire, à l'hôpital Bel-Air de Thionville. Grièvement atteint par le coronavirus, il a passé 8 jours en réanimation, mais son état de santé s'est grandement amélioré ce week-end. Des fake news ont pourtant abondamment circulé à son propos ces derniers jours.

6h20 : C'est le 2ème médecin mosellan à mourir du coronavirus, après un médecin généraliste de L'Hôpital, en Moselle-Est. Ce praticien exerçait au sein du CHR de Metz-Thionville. Il avait été admis en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, six médecins français sont décédés du Covid-19, dont quatre dans le Grand Est. Deux d'entre eux étaient de Moselle, le département qui compte le plus de décès en France après le Haut-Rhin.

6h : C'est un cri de détresse que lance Marie-Odile Saillard : le CHR de Metz-Thionville est arrivé au bout de ses capacités en terme de lits de réanimation : ils ont été multipliés par cinq en deux semaines. Il y en a 100 désormais, occupés par 90 patients. "Mais dans quelques heures ils seront tous pleins", prévient le chef du service de réanimation. La directrice de l'établissement estime que la situation n'est pas prise suffisamment au sérieux par Paris, et réclame l'évacuation de 12 patients par jour pour soulager ses services de réanimation.

5h55 : Jamais la France n'avait enregistré autant de décès du Covid-19 en une seule journée. Ce lundi, 418 patients ont succombé dans les hôpitaux. Le cap des 3.000 morts est désormais franchi dans notre pays.