PHOTOS - Coronavirus : sur la route entre Rennes et Rouen pendant le confinement

Comment a-t-on circulé ce mardi entre Rennes et Rouen ? Facilement ! Nous avons fait la route au départ de Rennes et jusqu'à Rouen. Ambiance

Ce mardi 17 mars , il est 14h, je me rends sur mon lieu de travail : France Bleu Normandie sur les quais de la Seine à Rouen. Je quitte le domicile de mes filles confinées. L'ambiance dans la commune bretonne Pacé situé tout près de Rennes est bien calme : quelques piétons, quelques véhicules, cela ressemble à un dimanche du mois d'août.

Départ de la Bretagne dans un quartier calme © Radio France - Delphine Garnault

Sur les grands axes, ma route croise énormément de poids lourds ; il y a aussi quelques voitures individuelles, des caravanes et des campings cars ainsi que des taxis. Bien entendu, le trafic est fluide. Rien à voir avec la sortie de Paris la veille ! Sur les aires de repos, de nombreux poids lourds à l'arrêt . Toutefois, plusieurs de ces aires (celles sans station service), ne sont pas accessibles ou bien encore leurs sanitaires sont fermés : peut être parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour les entretenir.

Les camions à l'arrêt sur l'A84 © Radio France - Delphine Garnault

Et dans les stations services, on ne s'assoit plus pour déjeuner : seul l'espace "carburants et vente à emporter" est accessible.

Sur l'aire du Mont Saint Michel, seule la restauration à emporter fonctionne © Radio France - Delphine Garnault

Quand la vie est réduite sur les aire d'autoroute © Radio France - Delphine Garnault

Sur les panneaux d'information de l'autoroute, ce message "Codiv19 : limitez les contacts". Au péage, je pensais voir des gendarmes mais ils n'étaient pas présents. J'ai tout de même croisé une colonne de véhicules militaires à la sortie de Rennes, un avion militaire au dessus de Caen, des motards et véhicules de la gendarmerie.... mais aussi des vaches bien tranquilles dans leur champ en train de paître sous le soleil normand ! La chance !

Aux environs de 17h30, je suis à l'entrée de Rouen, j'ai quitté l'A13 et on ne peut pas dire qu'il y ait foule. Rien à voir avec la circulation classique. Les consignes paraissent respectées.

A l'entrée de Rouen ce mardi à 18h. © Radio France - Delphine Garnault

Me voilà dans Rouen et franchement là aussi circulation minima. On arrive sur le pont Guillaume le Conquérant sans difficulté.

La voie est libre pour traverser la Seine © Radio France - Delphine Garnault

France Bleu Normandie est là pour vous informer © Radio France - Delphine Garnault

Et me voilà arrivée sur les quais de la Seine à Rouen. Le paysage est toujours aussi magnifique, quelques joggers courent ... La radio est toujours là : on vous informe différemment, souvent de chez nous, on ne vient plus vous voir mais on garde le lien car on a en a tous bien besoin. Merci à tous #solidarite #restezchezvous #ecoutezfrancebleu