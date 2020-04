Coronavirus sur le Charles de Gaulle : questions autour d’une escale

Les résultats des derniers tests réalisés sur les marins du Groupe aéronaval français, dont ceux du porte-avions Charles de Gaulle, sont attendus dans les heures qui viennent. Le dernier bilan fait toujours état de 668 personnes contaminées. Selon le médecin référent de la force d’action navale, 11 militaires ont pu sortir de l’hôpital. Vingt sont donc toujours hospitalisés, dont un en réanimation. "Son état est stationnaire, il est intubé, ventilé" a précisé le docteur Laurent-Melchior Martinez, lors d’un point presse.

Escale à Brest

Dans l’attente des derniers résultats, marins et familles se posent de nombreuses questions. Notamment autour de l’escale du porte-avions Charles de Gaulle à Brest, entre le 13 et le 16 mars. Si la "Journée des Familles" organisée par la Marine nationale a été annulée, les marins ont pu sortir. Certains sont allés au restaurant avec leurs épouses, d’autres en discothèque (la fermeture de ces établissements a été annoncée le samedi 14 mars par le Premier ministre, Edouard Philippe).

Seul impératif pour les marins à leur retour sur le bateau : remplir un document précisant leur emploi du temps et les lieux fréquentés pendant leur escale. Si le Service de santé des armées ne confirme pas l'information, plusieurs témoins affirment et répètent que des marins présentaient déjà des symptômes à Brest. Après l'escale, les mesures barrières avec le port du masque ont d'ailleurs été respectées pendant 15 jours. Jusqu'à fin mars et une autre escale au Danemark : "Il y avait à ce moment-là, de nombreux malades à bord" raconte un marin, sous couvert d‘anonymat. Un autre parle même d'"l’hécatombe à bord."

Escale au Danemark

"C’était forcément dangereux pour tous les membres d’équipage " poursuit un des marins, "le porte-avions est le lieu le plus confiné qui soit. Nous respirons tous le même air." "Je ne sais pas pourquoi nous avons poursuivi notre mission après Brest. _Nous aurions dû rentrer à Toulon_. Au Danemark, nous sommes restés au mouillage. Je ne sais pas pourquoi nous y sommes allés."

Audition de la Ministre

Une enquête de commandement a été ordonnée par le Chef d'état-major de la Marine pour "tirer tous les enseignements de la gestion de l’épidémie au sein du groupe aéronaval". Une enquête épidémiologique est également en cours. Florence Parly, la ministre des Armées, sera auditionnée par les députés de la commission défense ce vendredi à 15h00.