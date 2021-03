Coronavirus : téléchargez les nouvelles attestations "simplifiées" de déplacement

Lors de son allocution télévisée mercredi soir, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'élargissement à toute la France des mesures de restriction déjà en vigueur dans 19 départements, afin de freiner la flambée de l'épidémie de coronavirus. Les déplacements entre régions, autorisés durant le week-end de Pâques, seront interdits à partir du 5 avril. Une attestation sera nécessaire pour se déplacer dans un rayon à plus de 10 km du domicile.

Jusqu'à présent, les attestations distinguaient deux situations : l’attestation du couvre-feu (entre 19 et 6 heures) sur tout le territoire ; et l’attestation valable entre 6 et 19 heures.

Un justificatif de domicile suffit pour un déplacement dans un rayon de 10 km

L'attestation applicable entre 6 et 19 heures pourra être remplacée en cas de contrôle par un simple document attestant du domicile, y compris une pièce d'identité, comme l'avait appris franceinfo auprès du ministère de l'Intérieur. Il ne sera plus non plus nécessaire de justifier du motif de ces déplacements jusqu'à 10 km.

Au-delà des 10 km, les déplacements sont autorisés au sein du département sous réserve de justifier d’un motif parmi l’ensemble de ceux prévus dans l'attestation à télécharger ci-dessous. "Pour les personnes résidant aux frontières des départements concernés, il est admis que ces autorisations valent aussi dans un rayon de 30 km autour de leur lieu de résidence", précise le ministère de l'Intérieur.

Enfin, les déplacements en dehors du département restent possibles mais uniquement pour les "motifs impérieux mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 11 de la présente attestation". Ces motifs autorisent également les personnes résidant hors des seize départements concernés à s'y rendre.

L’attestation applicable partout en France pour le couvre-feu (de 19H00 jusqu'à 06H00) reste en vigueur.

Téléchargez les attestations

Attestation pour les déplacements en journée à plus de 10 km du domicile

Attestation pour le couvre-feu sur tout le territoire national

Justificatif de déplacement scolaire

Justificatif de déplacement professionnel