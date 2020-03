Coronavirus : terminées les ballades à Courtille ou au bord du lac de Vassivière

Plus question d'enfourcher sa bicyclette pour faire le tour du lac de Vassivière ni d'aller se prélasser au bord de la Creuse. Un arrêté préfectoral interdit désormais le déplacement et le regroupement de toute personne sur les plages des plans d'eau et des rivières dans le département.