Coronavirus : "Toutes les associations du Vaucluse auront bien leurs subventions", annonce le Département

Voilà une nouvelle qui devrait soulager toutes les associations du Vaucluse. Le président du conseil départemental a annoncé ce jeudi qu'il allait "envoyer à tous les présidents de groupe et les conseillers une proposition pour débloquer les subventions rapidement". Pour Maurice Chabert, "cela permet de gagner deux mois pour les associations, et de ne pas attendre le vote du 29 mai".

Il a assuré que le versement arriverait d'ici trois semaines au plus tard et qu'il n'y aurait aucune baisse de subventions, "que ce soit les choristes d’orange, le festival d’Avignon, etc. Cela leur permettra d’y voir plus clair, surtout celles qui ont des salariés."

1,8 million d'euros pour Covid Résistance

Le Fonds régional "Covid Résistance" a été lancé mercredi dernier pour soutenir les entreprises et associations impactées par le Covid-19 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Maurice Chabert a annoncé ce jeudi que le Département donnerait trois euros par habitant soit un total de 1,8 million d’euros.

"La mobilisation de tous est la clé qui nous permettra de surmonter cette terrible épreuve, qui est d’abord sanitaire mais aussi économique. Il faut déjà penser à demain et être en mesure d’aider les acteurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, à rebondir", a souligné Maurice Chabert.

Bientôt des analyses par le labo vétérinaire du département

Un décret publié dimanche soir autorise les laboratoires publics départementaux destinés aux animaux à dépister le coronavirus. Maurice Chabert a ainsi annoncé que celui du Vaucluse pourrait bientôt réaliser des analyses sérologiques afin de détecter la présence d'anticorps contre le Covid-19 dans des échantillons d'origine humaine.

Il réalise déjà des analyses en sérologie vétérinaire et pourrait adapter sa méthodologie afin d'aider le secteur médical. Le LDA 84 estime sa capacité d'analyse à environ 5.000 échantillons sérologiques par semaine. Des précisions sur les tests qui pourraient être déployés sont attendues.

Le laboratoire d'analyses départemental de Vaucluse - DR

Près d'un million en plus pour le RSA

Toutes les nouvelles demandes de RSA sont traitées par les agents en télétravail. Ils auront cette nouvelle allocation pour trois mois. Le RSA représente 7 à 8 millions d’euros par mois pour le conseil départemental de Vaucluse. "Nous sommes à près d’un million de plus depuis un mois", a expliqué Maurice Chabert. Il a ajouté que 5.000 euros sont versés chaque semaine à la Banque alimentaire, avec "uniquement des produits agricoles du Vaucluse."

320 tablettes pour les collégiens

Maurice Chabert a aussi annoncé que 320 tablettes allaient être prêtées aux collégiens qui n'ont pas d'outils informatiques chez eux. Cela concerne 20 collèges du département. Une tablette a aussi été livrée dans chaque Ehpad pour permettre aux résidents de garder le contact avec leurs proches.