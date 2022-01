Coronavirus : toutes les classes d'Aigues-Mortes désormais équipées de capteurs de CO2

Une partie des classes avait été équipée dès la rentrée de septembre de ces capteurs de CO2. Depuis ce lundi, c'est le cas dans toutes les classes des deux groupes scolaires d'Aigues-Mortes. Une décision prise par le maire Pierre Mauméjean et le conseil municipal. "Les parents nous en parlaient mais on ne peut pas dire qu'on a eu une pression à laquelle on n'aurait pas résisté. Ca permet de tranquilliser les enseignants et les avertir quand il faut ouvrir les fenêtres." Ces capteurs sont branchés sur le secteur. "C'est un petit boitier blanc explique Anne Madziarski, directrice du pôle espace public/environnement à la mairie d'Aigues-Mortes. Comme une petite box qui est posée sur un élément de mobilier. Il y a 3 lumières, vert, orange et rouge qui déterminent le taux de CO2 dans la classe. Ca permet d'alerter quand il faut aérer."

A quand les purificateurs ?

Dimitri Moulins est le papa d'un petit garçon de cinq ans scolarisé en maternelle dans le groupe Charles Gros et élu au conseil d'école. Il est ravi que ces capteurs soient enfin installés. "Ils vont permettre d'aérer plus rapidement quand on voit que ça va dans l'orange ou dans le rouge. Si on suit les conseils de la Haute Autorité de santé publique, il faut aérer dès que ça passe à l'orange. Ca ne va pas empêcher la circulation du virus. L'idéal pour ça, dans une salle de classe où il y a 25 élèves sans masque, ce sont les purificateurs d'air. _Eux vont recycler l'air et retirer le virus à 99,9 % de l'air ambiant_. On espère donc que ces purificateurs seront installés pour que les enfants, les enseignants et les ATSEM puissent évoluer dans un environnement sain et sans risque."

Des aides du gouvernement pour l'installation des capteurs

Pour l'installation de ces capteurs, la mairie a déboursé 5000 euros. "Il y a des aides pour cela, donc on a sollicité cette aide qui peut être _une subvention qui peut aller jusqu'à 50%_" confie Pierre Mauméjean. D'après Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, 20 millions d'euros ont déjà été débloqués par le gouvernement en soutien des collectivités locales. Il a par ailleurs annoncé qu'une circulaire doit être adressée aux préfets et aux recteurs pour leur demander d'amplifier l'installation de capteurs de CO2 dans les établissements scolaires en lien avec les collectivités locales. "Je ne doute pas qu'on va aller vers l'équipement de tous" a-t-il affirmé. Dans la région Occitanie, les 224 lycées ont été équipés d’un capteur de CO2 mobile depuis la rentrée de septembre 2021. "Avec un usage ciblé prioritairement dans les salles de restauration, la mobilité des appareils permet une souplesse d’utilisation dans les salles de classe en fonction des éventuels besoins."