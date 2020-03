DIRECT - Coronavirus : toutes les informations de ce mercredi 25 mars en Normandie

Bonjour à tous en cette neuvième nouvelle journée de confinement. Vous pouvez nous joindre avec un numéro unique et discuter avec nous à l'antenne en composant le 0 800 85 10 10 (appel gratuit).

L'essentiel

Epidémie : la France a franchi mardi le seuil des 1 100 morts , soit 240 de plus que lundi . 85% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Le Conseil Scientifique préconise six semaines de confinement.

la France a franchi mardi le seuil des , soit . 85% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Le Conseil Scientifique préconise Sur les 22 300 français testés positif au Coronavirus , 12 000 n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Parmi ceux qui ont dû faire un séjourdans un établissement, 3 281 contaminés sont sorties guéris de l'hôpital.

au Coronavirus Parmi ceux qui ont dû faire un séjourdans un établissement, La Normandie demeure une des régions les moins touchées par le virus avec 586 personnes contaminées et testées. 41 patients sont actuellement en réanimation. La région déplore 16 décès depuis l'arrivée de l'épidémie. 11 hommes et 5 femmes d'un âge médian de 77 ans. Le plus jeune normand décédé avait 56 ans.

demeure par le virus avec personnes contaminées et testées. 41 patients sont actuellement en réanimation. La région déplore depuis l'arrivée de l'épidémie. d'un âge médian de 77 ans. Le plus jeune normand décédé avait 56 ans. Généralisation des tests : 3 300 tests ont actuellement lieu chaque jour sur 26 sites de prélèvement dans la région.

ont actuellement lieu chaque jour sur 26 sites de prélèvement dans la région. Le pic de l'épidémie en Normandie est attendue pour ce weekend, voire le milieu de la semaine prochaine.

en Normandie est attendue pour ce weekend, voire le milieu de la semaine prochaine. Les examens et concours d'entrée dans les grandes écoles ou autres formations sélectives prévus au printemps sont reportés "au plus tard fin mai".

En cas de symptômes du coronavirus, composez en priorité le : 116 177. Pour toutes questions, non médicales pour le coronavirus, contactez la cellule d'information du public du Calvados au 02 31 30 67 60.

Pour pour le coronavirus, contactez la cellule d'information du public du Calvados au Retrouvez les numéros utiles en Normandie et l'attestation de déplacement dérogatoire.

Le Direct

7h45 : Le cri d'alarme des boulangers ! Ils ont perdu entre 65 et 75% de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les ventes se résument au pain. La pâtisserie est proche de zéro. Très peu de ventes également de viennoiserie et de sandwicherie.

7h40 : En Italie, après deux jours de baisse, le nombre de personnes tuées par le coronavirus est reparti mardi à la hausse en avec 743 morts supplémentaires (6 820 au total), mais la contagion semble confirmer son ralentissement, selon le bilan de la protection civile. Aux Etats Unis, Donald Trump espère une levée des restrictions à la mi-avril malgré la propagation du virus dans son pays.

7h30 : Handball - Fin de la saison des amateurs. La Fédération française de handball a acté, hier mardi, mettre un terme à la saison en cours au niveau amateur. Les classements ont été figés. Malgré sa place de leader de N1M, Saint-Marcel Vernon ne montera pas en ProLigue. Le club eurois ayant refusé la montée. Il repartira dans la même division tout comme Gonfreville (2ème), et Caen (8ème).

« Aucun titre de champion de France, champion régional, champion départemental ou vainqueur de la Coupe de France, à tous les niveaux, ne sera décerné pour la saison 2019-2020 », Communiqué de la Fédération Française de Handball

7h20 : Le boxeur normand Maxime Beaussire espère que son combat "pourra avoir lieu le 9 juin". Découvrez ci-dessous la préparation du combattant manchois.

7h15 : A Creully près de Bayeux, les médecins de la commune séparent désormais les cas suspects des consultations généralistes. Les consultations pour Coronavirus se font dans le cabinet des kinés, inoccupé. Découvrez le reportage de Michel Legorjus.

7h10 : Au Havre, une fillette de 7 ans est tombée hier du 4ème étage d'un immeuble, elle a été hospitalisée.

7h05 : Météo. La Normandie est baignée par le soleil mais il fait frisquet ce matin, jusqu'à -4° à Flers (61). 4° à Saint-Lô. De 10 à 14 degrés pour les maximales dans la région.

7h : Elle passe de 5 à 12%. Elle, c'est la part des courses réalisées par Drive dans le chiffre d'affaire de l'hypermarché Cora, à Rots, près de Caen. Une augmentation clairement due au confinement imposé au Français.

6h50 : "L'ennui va engendrer une augmentation de la consommation d'alcool, de tabac mais aussi de l'addiction aux jeux d'argent en ligne".

A 7h10, le boxeur Maxime Beaussire sera l'invité de France Bleu. Il a dû reporter son combat pour la ceinture de champion d'Europe et s'entraîne seul chez lui pour préparer cet évènement déjà décalé début juin.

6h40 : une prolongation 6 semaines de confinement préconisées par le Conseil Scientifique, soit jusqu'au 28 avril. "Une hypothèse comme une autre", juge Olivier Véran le ministre de la Santé, qui suit tout de même très généralement l'avis de l'instance médicale.

6h30 : Pic d'épidémie. La directrice de l'ARS en Normandie Christine Gardel s'attend à l'arrivée de la vague "en fin de semaine, milieu de semaine prochaine".

6h20 : Pas de Jeux Olympiques à Tokyo cet été, le rendez-vous sportif mondial a été reporté en 2021. La réaction du Manchois Eric Delaunay, qui devait participer à ses deuxièmes olympiades.

6h10 : Coronavirus et grossesse. En Normandie comme ailleurs, le suivi des femmes enceintes a du s'adapter à la crise sanitaire. Pour limiter au maximum la contagion, les maternités assurent certains rendez-vous à distance, et incitent les futures mamans dont la grossesse ne pose pas de difficultés à se faire suivre en ville. Plus d'informations dans cet article signé Christine Wurtz.

6h : Bonjour à tous, bienvenue dans le direct France Bleu ! Vous trouverez ici toutes les informations importantes concernant l'évolution de l'épidémie de Coronavirus dans la région, ainsi que toutes les belles initiatives des Normands durant cette période de confinement.