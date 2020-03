Coronavirus : les infos pratiques à connaître en période de confinement

Gestes barrières, attestation dérogatoire de sortie, déplacements autorisés... Alors que la France est en confinement et que le mot d'ordre est "Restez chez vous", France Bleu récapitule toutes les infos indispensables à connaître pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Les gestes barrières

Quels sont les gestes à adopter pour se protéger et limiter les risques de contamination ? Les quatre gestes à adopter chez soi ou si vous devez sortir malgré tout :

Se laver régulièrement les mains (avec du savon et, à défaut, une solution hydro-alcoolique)

Tousser dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique

Malade : porter un masque jetable

Les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé sont claires : le plus important est de se laver les mains, d'éviter de se toucher le visage et de garder ses distances.

Le coronavirus reste actif sur des surfaces de quelques heures à plusieurs jours

D'après des chercheurs américains, le coronavirus Covid-19 tient quatre heures sur les surfaces en cuivre, 24 heures sur le carton et jusqu'à trois jours sur les plastiques et l'acier inoxydable. Mais ces durées de vie dépendent aussi de la température, du taux d'humidité et de la quantité de virus déposé sur les surfaces respectives.

Porter un masque et des gants n'est pas (forcément) une bonne idée

Les masques sont réservés en priorité aux soignants et aux malades. En dehors de ces deux cas de figure. Vous pouvez en porter

si vous toussez ou si vous éternuez pour ne pas contaminer les autres.

pour ne pas contaminer les autres. si vous vous occupez d'une personne présumée infectée par le coronavirus pour vous protéger

Face à la propagation du coronavirus, masques et gants sont presque devenus tendance, "juste au cas où". Mais pour la population générale, les porter n'est pas forcément efficace, et peut même favoriser la contamination, mettent en garde des experts. Le port de masque dans la rue est "totalement inutile pour toute personne non contaminée", a insisté le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Les déplacements autorisés

Seuls les déplacements impératifs sont autorisés si vous avez une attestation. Faute de justificatif, vous risquez une amende (135 euros et même 375 en cas de majoration). Les sorties autorisées sont pour :

Faire des courses alimentaires

Se soigner

Se rendre au travail si vous pratiquez un métier d’importance vital ou que vous ne pouvez pas télétravailler

Faire du sport et se promener seul

Autres motifs de déplacements jugés impératif

L'attestation dérogatoire de sortie

Comment et où télécharger l’attestation si vous devez sortir de chez vous ? Seules sont autorisées les sorties pour faire vos courses, vous rendre chez le médecin ou en pharmacie et pour aller travailler, si et seulement si le télétravail n'est pas possible. Chacune de ces sorties doit être motivée et justifiée. Vous ou votre employeur devez remplir une attestation sur l'honneur qui motive vos sorties.

► Vous pouvez télécharger cette attestation de déplacement ICI sur le site du Ministère de l'Intérieur. Vous devez l'avoir sur vous en cas de contrôle par les forces de police ou de gendarmerie.

L'attestation pour pouvoir se déplacer n'est valable que si elle est présentée sous forme papier. La version sur mobile n'est pas valable. Il faut l'imprimer, en la téléchargeant ici, ou bien la recopier à la main sur papier libre si vous n'avez pas d'imprimante.

Voici le texte à recopier :

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Je soussigné(e) ... Né(e) le ... Demeurant ... certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

déplacements pour motif de santé ; déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;

déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Fait à ................................., le......../......../2020 (signature).

Des dérogations existent aussi pour les Français munis de cartes professionnelles. Les journalistes notamment peuvent se déplacer s'ils sont munis de leur carte de presse pour la "nécessité d'informer". La commission de la carte prolonge d'ailleurs l'effectivité de la carte 2019 jusqu'à la fin du mois de mai.

Travailler : oui, quand télétravailler est impossible

Le télétravail doit devenir la règle en cette période de confinement, mais des exceptions seront permises. "Notre pays ne doit pas s'arrêter totalement", a justifié Christophe Castaner. "Des exceptions pourront être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues, ni organisées sous forme de télétravail", a détaillé le ministre. Dans ce cas, les salariés se rendant sur leur lieu de travail "pourront être amenés" à présenter, lors de contrôles, leur carte professionnelle ou le certificat de leur employeur pour justifier ce déplacement.

Pour les personnes ayant été en contact avec des malades ou pour les parents contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans et ne pouvant pas télétravailler, elles ont droit à un arrêt maladie. Tout comme les personnes considérées comme "à risque" face au coronavirus (en raison notamment de pathologies cardiaques ou respiratoires, ainsi que pour les femmes enceintes).

Dans tous les autres cas, il faut donc télétravailler quand c'est possible. Comment s'organise le télétravail ? Que peut imposer un employeur ? France Bleu fait le point dans cet article.

La liste des commerces ouverts

Grandes surfaces, commerces alimentaires, pharmacies, marchands de journaux, pompes funèbres, banques... : dans un arrêté paru lundi au Journal Officiel, le gouvernement précise les commerces encore autorisés à ouvrir.

Les boulangeries ouvertes tous les jours

Les boulangeries vont pouvoir être ouvertes sept jours sur sept grâce à une dérogation du ministère du Travail, a indiqué la Fédération des entreprises de boulangeries."Nous avons obtenu une dérogation permettant d'ouvrir les boulangeries sept jours sur sept pour permettre la vente de pains sept jours sur sept et répondre à l'énorme demande" des consommateurs confinés à domicile,

Comment faire l'école à la maison

Le CNED (Centre National d'Enseignement à Distance) met à disposition la plateforme "Ma classe à la maison" pour les élèves et professeurs en quarantaine. Elle s'adresse à tous les niveaux de la grande section à la terminale, avec des exercices en autonomie et une classe virtuelle.

Conserver vos rythmes de vie pour sauver votre vie de famille

Votre famille risque t-elle d'imploser ? Beaucoup s'interrogent. Le confinement doit s'organiser dans les familles. Deux conseils de notre psychothérapeute : gardez un rythme et conserver du temps seul. Article à lire ici.

Bien nettoyer son téléphone portable

Si vous appliquez déjà le gestes barrières comme vous laver les mains le plus possible, vous devez aussi penser à nettoyer votre portable qui peut être un véritable nid à microbes.

Pour nettoyer son téléphone portable, on commence déjà par débrancher son appareil, et on retire les coques de protection que l'on doit nettoyer à part. La bonne astuce, c'est d'utiliser de l'alcool isopropylique à 70°, mais pas de gel hydroalcoolique : d'une part parce que vous en aurez bien plus besoin pour vos mains, et ensuite parce qu'il n'adhère pas correctement aux écrans, glycérine oblige.

N'utilisez surtout pas d'eau, à moins d'être sûr que votre téléphone y soit résistant : auquel cas, un coton imbibé d'une très faible quantité d'eau et de savon peut nettoyer votre appareil. Ensuite, vous pouvez frotter avec un chiffon doux, ou en microfibres comme pour nettoyer vos lunettes. On évite toutes les matières abrasives.

Ces consignes s'appliquent aussi aux écrans d'un ordinateur comme à tous les périphériques : pensez aussi à nettoyer vos claviers et vos souris, dans l'idéal une fois par jour.

Comment lutter contre les mains sèches ?

A force de vous laver les mains pour limiter la propagation du coronavirus, votre épiderme est devenu très rugueux ? Vous perdez beaucoup de peau mais vous hésitez à utiliser de la crème ? France Bleu Paris a demandé les conseils d'une dermatologue :

Comment faire du sport chez soi

"Restez chez vous mais bougez-vous !" Pour rester en forme, notre consultant football Jérôme Alonzo (ex-gardien de Saint-Etienne, du PSG et du FC Nantes), vous donne rendez-vous chaque jour pour une séance d'exercices à retrouver en vidéo ci-dessous :

Le ministère des Sports a publié une série de tweets pour répondre à de nombreuses interrogations sur la pratique du jogging en période de confinement. "1 km, 2 km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi", a ainsi précisé le ministère en réponse à un internaute.

Les bons plans pour s'occuper

Films, spectacles, opéras, musées, livres... De nombreux médias, salles de spectacles, sites ont décidé de rendre gratuits des prestations à retrouver ici.

