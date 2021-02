Coronavirus : trois bars de Nice qui vendaient à emporter fermés pour non-respect des règles sanitaires

Trois bars du quartier de la Libération à Nice écopent d'une fermeture administrative de deux mois. Ils avaient encore le droit de proposer de la vente à emporter mais il leur est reproché de ne pas avoir su gérer la foule qui s'agglutinait devant leur établissement. Et la sanction est tombée mercredi : l'Altra Casa, le bar du Printemps et la brasserie Bonheur doivent laisser leur grille baissée jusqu'au 9 avril.

"Je fais de la restauration, des plats du jour et des sandwichs à emporter. Et si les clients mangent leur sandwich devant mon bar, tant qu'ils ne rentrent pas dans mon établissement, je n'ai pas le droit de leur dire de dégager et de rentrer chez eux, se défend Gianluca Zanda, le patron du bar du Printemps. C'est à la police de passer et de leur dire d'aller plus loin. Ce n'est pas à moi de le faire."

Une fermeture qui divise les habitués

Depuis la fermeture, l'allée où se situent les trois bars, en face des stands de poisson, est vide. "Il fallait voir le monde qu'il y avait ici le week-end, sans masque sans rien", accuse Mohamed, agent de propreté, qui passe régulièrement sur la place. Pour lui, les clients prenaient leur boisson, parfois alcoolisée, et restaient sur place sans bouger.

Mais les habitués du marché ne sont pas tous de son avis. "Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal", s'agace François, un habitué du marché. Avec son amie Ida, ils ont dû aller un peu plus loin pour trouver une boisson à emporter et ne comprennent pas ces fermetures. "On se prend un petit café, on se tient loin des gens, on ne dérange personne, avance Ida. Ça m'attriste un peu que ça se passe comme ça pour le peu d'endroits qui restent ouverts."

La devanture du bar du Printemps, à Nice, fermé administrativement. © Radio France - Adèle Bossard

"Clairement, on perd déjà en chiffre d'affaire", déplore aussi Victoria, qui vend des fruits et légumes tous les jours sur le marché. "C'est dommage aussi parce qu'on n'a plus notre petit café du matin, et la pause pipi devient très compliquée", poursuit-elle. Gianluca Zanda reprend l'argument : "J'ouvre à 5h du matin et je sers de madame pipi et caca pour tout le marché car il n'y a aucun toilette ouvert sur tout le marché".

Et s'il assure qu'il aurait compris une fermeture d'une quinzaine de jours, il trouve très rude cette sanction de deux mois complets, qu'il prend comme une "punition". Depuis le 1er janvier, une dizaine de bars et de restaurants ont été condamnés à une fermeture administrative dans le département des Alpes-Maritimes.