Coronavirus : trois cas positifs dans un camping de Rue à l'ouest de la Somme

Trois cas positifs ont été détectés dans un camping de Rue en picardie maritime en fin de semaine dernière. Depuis les mesures sanitaires ont été renforcées et une opération de dépistage sera organisée en fin de semaine.

Trois cas positifs ont été détectés au camping la Garenne de Moncourt à Rue en picardie maritime en fin de semaine dernière indiquent ce lundi soir l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et la préfecture de la Somme dans un communiqué. Le premier a été détecté vendredi 24 juillet et les deux autres, le lendemain, samedi 25 juillet. La première personne a fait un très court séjour et les deux autres sont confinées dans un mobil-home selon nos informations.

Mesures sanitaires renforcées

Le camping reste ouvert mais les mesures sanitaires sont renforcées : salle d'activités fermée, port obligatoire du masque pour tous les déplacements dans l'enceinte du camping en attendant le résultat d'une opération de dépistage qui sera menée en fin de semaine. Cela vient en plus des mesures barrières habituelles et de manière générale, les activités au sein du camping se déroulent essentiellement en extérieur.

Opération de dépistage

L’agence régionale de santé "dresse actuellement la liste des personnes qui auraient fait l’objet d’un contact à risque avec ces cas confirmés". Ces personnes-là et le personnel du camping seront testées ce vendredi 31 juillet. Et tous les résidents du camping qui le souhaitent pourront aussi participer à ce dépistage. L'ARS explique que "si les cas contacts ne présentent pas de symptômes, ceux-ci doivent rester isolés et attendre au moins 7 jours après le dernier contact avec la personne malade avant de faire le test".

Le camping accueille 400 personnes, essentiellement des résidents annuels.