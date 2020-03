Coronavirus : trois équipes cyclistes annulent leur participation à Paris-Nice qui passe en Berry

La course cycliste Paris-Nice doit passer en Berry mardi 10 et mercredi 11 mars. L'épreuve est maintenue pour l'instant. En revanche, trois équipes ont annoncé qu'elles ne participeraient pas en raison du coronavirus.

La course cycliste Paris-Nice n'échappe pas aux questions liées au coronavirus. Pour l'instant, il n'est pas question d'annuler l'épreuve. En début de semaine, la ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est prononcée en faveur du maintien de la course. Mais trois équipes ont annoncé qu'elles annulaient leur participation à Paris-Nice. Il s'agit de Mitchelton-Scott, d'Astana et de la Team Ineos (également touchée par le décès de leur directeur sportif Nicolas Portal). "En prenant cette mesure, nous avons décidé de protéger la santé de nos coureurs et de notre staff. Et nous prenons nos responsabilités pour ne pas participer à la propagation du virus dans la société", se justifie l'équipe Astana dans un communiqué de presse.

Cette édition 2020 du Paris-Nice fait la part belle à la Région Centre-Val de Loire, la seule zone qui n'est toujours pas touchée par le coronavirus. Aucun cas confirmé n'a été détecté pour le moment. C'est d'ailleurs parce que ce n'est pas une zone à risques que la ministre des Sports est favorable au maintien de l'épreuve. La course passe dans l'Indre avec une arrivée à La Châtre mardi 10 mars. Puis un contre-la-montre à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, est organisé mercredi 11. Sauf décision de dernière minute, le public pourra quand même admirer le cycliste berrichon Julian Alaphilippe. Le natif de Saint-Amand est très attendu pour son retour sur ses terres.