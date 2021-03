Coronavirus : trois nouveaux centres de vaccination ouvrent en Sarthe

La préfécture de la Sarthe et l'Agence régionale de santé officialisent l'ouverture de trois nouveaux centres de vaccinations à Beaumont-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard et Sablé-sur-Sarthe. Ces trois nouvelles ouvertures portent le nombre de centres à 12 pour le département de la Sarthe.

C'est officiel, trois nouveaux centres de vaccinations vont ouvrir leurs portes à partir d'aujourd'hui et dans les prochains jours en Sarthe. Ils seront implantés à Beaumont-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard et Sablé-sur-Sarthe, annoncent l'Agence régionale de santé et la préfecture dans un communiqué. Ces centres de vaccinations sont à destination des personnes âgées de plus de 75 ans qui souhaiteraient se faire vacciner. Par ailleurs il faut impérativement prendre rendez-vous par téléphone ou sur internet avant de se rendre dans l'un des trois centres.

Beaumont-sur-Sarthe :

À partir du mardi 9 mars, à la Maison de santé pluridisciplinaire au 8 rue du Joncheray. Du lundi au jeudi, de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h30 à 13h00 puis 14h00 à 17h30. Rendez-vous par téléphone au 02 90 87 01 80 ou sur internet.

La-Ferté-Bernard :

Dès le lundi 15 mars, au niveau de Synergie Parc, rue Robert Surmont. Horaires non fixés et lien Doctolib pas encore opérationnel.

Sablé-sur-Sarthe

À partir du 16 mars, salle Théophile Plé (rue Théophile Plé), rendez-vous au 02.43.62.47.37 ou par internet. Horaires encore à définir.

Depuis le lancement des campagnes de vaccinations en Sarthe 28.027 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.