Coronavirus : trois nouveaux concerts annulés à l'AccordHotels Arena de Paris

Trois concerts prévus à l'AccorHotels Arena de Paris sont annulés à cause du coronavirus a annoncé la Préfecture de Police de Paris ce mardi soir. Il s'agit des concerts de Ninho, M. Pokora et Tryo, prévus mi-mars. Des annulations suite aux mesures prises par le gouvernement contre l'épidémie.

Trois concerts, qui devaient se dérouler les 12, 13 et 14 mars l'AccordHotels Arena de Paris sont annulés, a annoncé la préfecture de Police de Paris ce mardi soir.

Suite aux mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, qui a décidé d'annuler tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu fermé et de certains grands événements en extérieur, la préfecture de Police de Paris explique dans un communiqué qu'elle a dû prendre "les mesures nécessaires en vue de prévenir et d’arrêter les épidémies et les maladies contagieuses".

Le concert de Tryo, de Matt Pokora et de Ninho annulés

Par conséquents, les concerts de "Ninho", prévu le jeudi 12 mars est annulé, tout comme celui du groupe "Tryo" le vendredi 13 mars et celui de "M. Pokora" le samedi 14 mars prochain.

Il n'y a pas de précisions concernant les modalités de remboursement.

La Salon Global Industrie lui aussi n'aura pas lieu

Par ailleurs, un autre événement a été annulé ce mardi. Il s'agit du Salon Global Industrie, qui devait se tenir au Parc des Expositions au Bourget du 9 au 12 juin et attirer quelques 45.000 visiteurs. Dans un communiqué, GL events, l'organisateur de l'événement, détaille que "c'est une décision difficile à prendre mais les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que cet événement se déroule en toute sérenité".

Quatre événements majeurs qui viennent donc s'ajouter aux annulations du Salon du Livre de Paris et de celui du Tourisme, toujours dans la capitale, survenues ces derniers jours.