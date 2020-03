Coronavirus : trouver une baby-sitter est encore possible

Les écoles sont fermées, depuis ce lundi, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Tous les parents ne peuvent pas garder leurs enfants et certains se tournent naturellement vers le babysitting.

"On a eu une forte augmentation des inscriptions de baby-sitters ces derniers jours et on va pouvoir répondre aux demandes", explique, ce lundi, Nathalie Barberis, fondatrice de Marypop. Son site met en relation parent et baby-sitter dans tout le pays.

Face à la demande en forte hausse, les prix pourraient grimper, mais ce n'est pas le cas rassure Nathalie Barberis. "Les prix n'ont pas augmenté, ce sont les baby-sitters qui fixent les tarifs et on fait attention à ce que ça ne flambe pas."

Les frais de réservation sont gratuits en ce moment.