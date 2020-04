Confinement : un arrêté du maire interdit la vente d'alcool à La Crèche

Il n'est plus possible d'acheter des boissons alcoolisées dans les supermarchés et commerces de La Crèche, dans les Deux-Sèvres. Le maire a pris un arrêté en ce sens, en raison "des troubles à l'ordre public causés à La Crèche par plusieurs personnes du fait d'une forte alcoolisation le 7, 8 et 9 avril 2020", précise le texte.

Interdiction depuis dimanche 12 avril et jusqu'au dimanche 19 avril. Un arrêté qui pourrait être prolongé.