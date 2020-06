Coronavirus : un artisan oloronais joue la transparence avec le plexiglas et le verre

Le confinement et aujourd'hui le dé confinement ont permis à certaines entreprises de découvrir de nouvelles activités porteuses. C'est le cas de Pierre Pérez qui a crée "Patines et matières" à Oloron-Sainte-Marie.

Pierre Pérez est spécialisé dans la rénovation et l'agencement de commerces. Il travaillait dans une station service quand le confinement a été décrété. Le patron de la station service était un ami et il s'est dit immédiatement qu'il fallait le protéger, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de poser une protection en plexiglas. Le bouche à oreille a fait le reste. Pierre Pérez qui travaille seul enchaîne les chantiers en Béarn et au Pays basque.

Le plexiglas se raye, pour durer dans le temps il faut passer au verre

Il suspend le plexiglas pour dégager les comptoirs et créer de grands espaces protégés et pour les bureaux il pense qu'il faut passer au verre. Aujourd'hui avec la spéculation sur le plexiglas, les prix sont comparables. Quand on peut poser la paroi, il vaut mieux utiliser du verre sécurit, c'est ce qu'il va faire à l'usine Messier Dowty, et il a aussi mis au point un prototype pour le restaurant "Le Bristol" à Oloron.