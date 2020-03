Coronavirus : un automobiliste incarcéré en Lozère pour ne pas avoir respecté le confinement

L'automobiliste, déjà connu de la justice pour plusieurs infractions, a été interpellé lundi à Pont-de-Monvert par les gendarmes de la brigade de Florac et des motards de l'escadron départemental de la sécurité routière. Au volant d'une Golf, l'homme âgé de 39 ans et originaire du Gard avait refusé un peu plus tôt de s'arrêter à un contrôle organisé par les gendarmes à Sainte-Énimie. L'alerte est alors aussitôt donnée aux unités présentes sur le terrain. C'est aux termes d'une course poursuite d'une centaine de kilomètres à travers la Lozère que le conducteur est intercepté.

"Il avait l'intention de rendre visite à sa famille à Paris."

Dans la voiture, à ses côtés, sa compagne. La voiture lui appartient. Elle l'a achetée quelques jours plus tôt. Le véhicule n'est pas assuré, le conducteur n'a pas le permis de conduire, il a consommé du cannabis et des amphétamines. Interrogé par les gendarmes, le couple indique qu'il avait l'intention de se rendre à Paris pour voir de la famille. Le voyage a tourné court.

Jugé en comparution immédiate, le conducteur a été condamné à quatre mois de prison ferme. Les huit mois avec sursis d'une précédente condamnation ont été révoqués. Résultat : un an ferme. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Mende. Sa compagne, elle, a été condamnée à trois mois avec sursis.

Depuis le début du confinement, les gendarmes de la Lozère ont procédé à 13.000 contrôles et 198 infractions ont été constatées.