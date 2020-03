Coronavirus : un avion militaire allemand évacue deux malades du coronavirus de Strasbourg vers Ulm

La secrétaire d'Etat française aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, a annoncé l'information ce midi sur France Inter. « Au moment où on se parle, il y a un avion militaire allemand qui se pose à Strasbourg pour emmener des patients français dans les hôpitaux autour de Stuttgart et Ulm », a-t-elle déclaré. Cet A400M, a atterri vers 12H20 sur l’aéroport de Strasbourg pour évacuer ces deux malades français du coronavirus vers un hôpital de Ulm (dans le sud-ouest de l’Allemagne), via Stuttgart.

Déjà 80 patient français évacués et hospitalisés à l'étranger

Selon Amélie de Montchalin, 80 Français atteints du coronavirus ont été hospitalisés au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse. Elle s'est félicitée de la coopération avec Berlin, soulignant que "l'Allemagne nous offre des lits supplémentaires" et qu'elle avait livré des respirateurs à la France "encore hier".

"Nous sommes aux côtés de nos amis français", a tweeté la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer. "Avec mon homologue française @florence_parly, nous nous sommes mises d'accord pour que notre armée de l'air transporte des patients gravement atteints par le Codid-19 afin qu'ils soient traités dans nos hôpitaux militaires allemands. Ensemble, nous sommes plus forts".

À 14h30, l'armée allemande annonce que les deux patients étaient bien à bord et que le départ de l'avion était imminent.