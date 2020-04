Coronavirus : un boulanger de Bourges lance la baguette solidaire

Cinquante centimes sur chaque baguette "solidaire " vendue sera reversé pour l'hôpital de Bourges. La boulangerie Henriot a lancé cette initiative le 1er avril, elle dure jusqu'au 15... Chaque jour, en moyenne, plus de 100 baguettes solidaires sont ainsi vendues. Cette boulangerie tenait à manifester sa solidarité envers les soignants...

Les baguettes solidaires trônent en bonne place, près de la caisse enregistreuse, bien à la vue des clients. © Radio France - Michel Benoit

La "Solidaire", c'est le nom de cette baguette est vendue un euro : " On reversera cinquante centimes sur chaque baguette vendue, pour les personnels soignants, détaille Jessica Moreux, la fille du couple de boulangers, également vendeuse à la boutique. Beaucoup achètent leur pain chez nous parce qu'on est la boulangerie la plus proche du centre hospitalier. On se devait de lancer une initiative pour leur donner du courage, montrer qu'on est avec eux. On espère que ça leur fera plaisir."

Jessica Moreux (vendeuse) , Martine Henriot (sa mère) et Marilyn (l'autre vendeuse), derrière le comptoir de la boulangerie Henriot © Radio France - Michel Benoit

Une baguette farine tradition et blé complet. François apprécie particulièrement l'initiative : " Je viens d'acheter six baguettes solidaires. Il faut dire que ma femme travaille à l'hôpital au service de dialyse et ma fille est infirmière à l'hôpital de Vierzon. Elles sont tellement courageuses. Ma fille me disait encore qu'elle manquait de matériel de protection, de masques et de sur-blouses notamment. Je lui tire mon chapeau et je suis sûr que ce genre d'idée leur donne du baume au coeur. "

La boulangerie Henriot, avenue Ernest Renan, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Certains clients font également des dons : la boulangerie Henriot espère reverser au moins un millier d'euros pour les soignants. Chaque mercredi, elle offre également des viennoiseries au centre hospitalier de Bourges.