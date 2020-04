Coronavirus : un boulanger livre les villages et hameaux isolés près de Ganges

Depuis une semaine, Chris Leynaud, boulanger à Ganges livre pain et viennoiseries aux habitants des villages et hameaux de la vallée de la Vis. C'est déjà un succès.

Chris Leynaud a ouvert sa boulangerie baptisée La Bel-Hérault depuis un an et demi à Ganges . Il avait en projet de faire une tournée itinérante dans les petits villages de la vallée de la Vis . "Le confinement a accéléré les choses," explique -t-il. Depuis une semaine, lundi , mercredi et samedi, avec sa camionnette, il apporte pain, croissants, fougasses aux habitants de la vallée,à Gorniès, Madières, dans les hameaux de Soutayrol, Beauquiniès et même jusqu'à deux mas isolés.

Ça veut dire qu'on n'est pas oublié , Nicole Maurice, la maire de Gorniès

Quand il a contacté la maire de Gorniès, 130 habitants, Nicole Maurice a tout de suite dit oui à cette initiative, le boulanger ne passe plus depuis 2005, "je l'ai accueilli avec beaucoup d'espoir, enfin un nouveau boulanger, en plus du service , il apporte de la vie dans le village."

Ils m'attendent, ils savent que j'arrive à 9h moins le quart et ils sont déjà sur le parking, Chris, le boulanger

Une semaine après le lancement de sa tournée, c'est un succès, 70 baguettes, 40 gros pain à chaque fois. Pour Chris Leynaud "c'est aussi une façon d'entretenir le lien social, surtout en ce moment, avec des personnes âgées , leurs proches ne peuvent venir les voir en raison du confinement," le boulanger ajoute "mais on respecte les règles , les distances, je les ai affichées sur la camionnette."

Nicole Maurice, la maire de Gorniès espère qu'après la levée du confinement, le boulanger continuera sa tournée mais pour ça il faudra aussi que les habitants restent fidèle au rendez vous.