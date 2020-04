Coronavirus : un camping-cariste vosgien bloqué au Maroc demande son rapatriement en France

Cela fait plusieurs semaines qu'Hubert Bergé, habitant de Contrexéville, et sa compagne sont bloqués au Maroc, près de Marrakech, avec leur camping-car. En raison du confinement, et faute de trajet en ferry entre ce pays du Maghreb et l'Espagne, ils ne peuvent rentrer en France.

Rentrer avec le camping-car

Le 14 avril, Hubert Bergé a donc lancé une pétition sur internet, adressée à Emmanuel Macron. Le Vosgien de 67 ans réclame le rapatriement des camping-caristes, avec leur véhicule. Car l'Etat français lui a bien proposer un retour au pays, mais en avion. Hors de question pour Hubert Bergé de laisser sa camionnette derrière lui.

Il estime d'ailleurs qu'entre 4 et 5000 camping-caristes seraient dans la même situation que lui. "Il y en a qui vivent, à l'année, dans leur maison roulante, et cela représente un certain capital. En plus les camping-car ne sont assurés que six mois à l'étranger. Imaginez qu'on les laisse là-bas, il peut y avoir du vandalisme ou le feu dans le camping. "

On est dans l'expectative la plus complète.

Jusqu'ici, la demande du Vosgien est restée lettre morte. "On nous donnerait une date en nous disant qu'à partir du 1er juin on pourrait rentrer en France : on prendrait notre mal en patience. Mais là on ne sait rien, on ne nous dit rien."

"Le Maroc est un très joli pays, poursuit Hubert Bergé. Mais ce que nous voulons, c'est rentrer en France, ne serait-ce que pour retrouver notre maison et nos habitudes." Le ministère des Affaires étrangères explique faire tout son possible pour organiser de nouveaux trajets en ferry, en précisant que deux rotations ont déjà été effectuées pour rapatrier des camping-caristes, les 31 mars et 4 avril derniers.