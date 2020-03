Coronavirus : un centre de consultation dédié au COVID-19 à Pont-Saint-Esprit

Ce centre de consultation dédié ouvre à partir de ce 23 mars à l'école maternelle Clara-Villa à Pont-Saint-Esprit (Gard). Les cabinets des médecins généralistes doivent en effet éviter au maximum de prendre en charge les patients suspects de COVID pour éviter la propagation de la maladie. Les patients sans symptômes en revanche peuvent continuer à se rendre chez leur médecin. Les autres doivent être vus dans un lieu séparé après avoir reçu des consignes des médecins régulateurs du centre 15.

Un centre de consultation en lien avec le CHU de Nîmes

Le centre de consultation de Pont-Saint-Esprit est mis en place en lien avec le CHU de Nîmes (centre 15, services des urgences et d'infectiologie). C'est l'association PSE Santé qui l'organise en collaboration avec la mairie et les services municipaux.Ce centre ouvrira à partir de ce mardi et les jours suivants de 9h à 12h. Les personnes qui viennent consulter doivent venir avec un seul accompagnateur.

D'autres centres répartis sur tout le département ouvriront en fonction des besoins au fur et à mesure.

Les patients présentant ces symptômes ne sont plus accueillis chez les médecins généralistes - Mairie de Pont-Saint-Esprit