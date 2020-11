Coronavirus : un centre de dépistage sur le parvis de la gare de Rennes

La SNCF va elle aussi contribuer à l'augmentation des capacités de dépistage du coronavirus. Ce mardi 3 novembre, elle annonce qu'elle va installer des unités de tests mobiles à Paris, Bordeaux, Marseille et Rennes.

Jusqu'à 200 personnes accueillies chaque jour

Dans la capitale bretonne, le box de dépistage baptisé "MobilTest" devrait prendre place sur l'un des deux parvis de le gare aux alentours du 18 novembre. II s'agira d'un conteneur de chantier de 15 mètres carrés capable d'accueillir jusqu'à 200 personnes par jour.

Les tests PCR qui seront pratiqués et analysés par le laboratoire Axamed seront gratuits. Le matin, les dépistages seront ouverts aux cas symptomatiques et aux cas contacts, et ouverts à tous l'après-midi. Le centre mobile sera ouvert de 9h à 17h du lundi au samedi. Les résultats seront communiqués entre 24 et 72 heures.